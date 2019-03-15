Исследователи из Колумбии обнаружили шесть ранее неизвестных видов пауков, пишет «Популярная механика». Все они принадлежат к семейству паратропидидовых (Paratropididae). А вот четверых из них учёные отнесли к новому роду Stormtropis — как раз в честь штурмовиков из «Звёздных войн». И вовсе не потому, что эти пауки стреляют мимо цели, — просто они похожи друг на друга и умеют использовать естественный камуфляж.

Четыре вида, сформировавшие новый род, назвали Stormtropis colimaStormtropis muiscaStormtropis paisa и Stormtropis parvum. Ко всему прочему, вид Stormtropis muisca установил своеобразный рекорд — он обитает на высоте около 3400 метров над уровнем моря, в центральной части Анд. Однако у исследователей есть ещё данные по паукам, которых обнаружили на высоте четырёх тысяч метров, — про них напишут позже.

В работе авторы собрали и крупные фотографии обнаруженных пауков — всем арахнофобам лучше не открывать:

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Учёные назвали ранее неизвестных пауков в честь штурмовиков из «Звёздных войн» 1

Stormtropis colima

Учёные назвали ранее неизвестных пауков в честь штурмовиков из «Звёздных войн» 2

Stormtropis muisca

Учёные назвали ранее неизвестных пауков в честь штурмовиков из «Звёздных войн» 3

Stormtropis paisa

Учёные назвали ранее неизвестных пауков в честь штурмовиков из «Звёздных войн» 4

Stormtropis parvum

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Кот-редактор
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