Исследователи из Колумбии обнаружили шесть ранее неизвестных видов пауков, пишет «Популярная механика». Все они принадлежат к семейству паратропидидовых (Paratropididae). А вот четверых из них учёные отнесли к новому роду Stormtropis — как раз в честь штурмовиков из «Звёздных войн». И вовсе не потому, что эти пауки стреляют мимо цели, — просто они похожи друг на друга и умеют использовать естественный камуфляж.

Четыре вида, сформировавшие новый род, назвали Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum. Ко всему прочему, вид Stormtropis muisca установил своеобразный рекорд — он обитает на высоте около 3400 метров над уровнем моря, в центральной части Анд. Однако у исследователей есть ещё данные по паукам, которых обнаружили на высоте четырёх тысяч метров, — про них напишут позже.

В работе авторы собрали и крупные фотографии обнаруженных пауков — всем арахнофобам лучше не открывать: