Команда учёных из России и Японии смогла добиться биологической активности клеток древнего мамонта, пишет «Би-Би-Си». Исследование проводилось на замороженной туше мамонтёнка Юки из Якутии, возраст которого составляет примерно 28 тысяч лет.

Учёные извлекли из мышечных клеток генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей. И пять из них показали «признаки биологической активности» — исследователи зафиксировали в них те реакции, которые предшествуют размножению делением. До самого деления пока не дошло.

И хотя учёные воодушевлены полученным результатом, по их словам, до пресловутого «Парка Юрского периода» ещё далеко, ведь клетки Юки оказались более повреждены, чем надеялись биологи.

Исследование говорит о том, что, несмотря на прошедшие годы, активность клеток всё ещё может быть восстановлена. До сих пор многие опыты были сосредоточены на анализе ископаемой ДНК, а не на том, функционируют ли она до сих пор. Нам ещё предстоит увидеть деление клеток. Я должен сказать, что мы очень далеки от возрождения мамонта, нам нужны новые технологии. Кей Миямото, член команды Университета Киндай в западной Японии