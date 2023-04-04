Умер Клаус Тойбер, создатель «Колонизаторов

Печальные новости. 1 апреля умер Клаус Тойбер — знаменитый разработчик настольных игр. Об этом сообщила его семья. Ему было 70 лет.

Тойбер увлёкся настольными играми в 20 лет, в частности, создатель знаменитых «Колонизаторов», они же Die Siedler von Catan. Эта экономическая стратегия про средневековье, изданная в 1995 году, принесла ему всемирную известность и была переведена на десятки языков, в том числе русский. «Колонизаторы» получили множество продолжений и вариаций про разные эпохи и страны и даже про космос, «Звёздный путь» и «Игру престолов». Во многом именно она заставила говорить о «немецкой школе» настольных игр или, шире, «еврогеймах» — в основном экономических, основанных на множестве компонентов, стимулирующих конкуренцию, а не прямое противостояние игроков.

Среди других игр Тойбера — творческая игра «Барбаросса», стратегия «Львиное сердце», градострорительная Drunter und Drüber и карточная Hoity Toity. Он четырежды выигрывал «Игра года» (Spiel des Jahres).

Сегодня подходящий день, чтобы разложить «Колонизаторов» с друзьями и сразиться в экономической схватке за приз памяти Тойбера.