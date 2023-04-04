    3
    Новости

    Умер Клаус Тойбер, создатель «Колонизаторов

    4 апреля 2023
    Avatar photo
    04.04.2023
    11
    0 минут на чтение
    Умер Клаус Тойбер, создатель «Колонизаторов

    Печальные новости. 1 апреля умер Клаус Тойбер — знаменитый разработчик настольных игр. Об этом сообщила его семья. Ему было 70 лет.

    Тойбер увлёкся настольными играми в 20 лет, в частности, создатель знаменитых «Колонизаторов», они же Die Siedler von Catan. Эта экономическая стратегия про средневековье, изданная в 1995 году, принесла ему всемирную известность и была переведена на десятки языков, в том числе русский. «Колонизаторы» получили множество продолжений и вариаций про разные эпохи и страны и даже про космос, «Звёздный путь» и «Игру престолов». Во многом именно она заставила говорить о «немецкой школе» настольных игр или, шире, «еврогеймах» — в основном экономических, основанных на множестве компонентов, стимулирующих конкуренцию, а не прямое противостояние игроков.

    Среди других игр Тойбера — творческая игра «Барбаросса», стратегия «Львиное сердце», градострорительная Drunter und Drüber и карточная Hoity Toity. Он четырежды выигрывал «Игра года» (Spiel des Jahres).

    Сегодня подходящий день, чтобы разложить «Колонизаторов» с друзьями и сразиться в экономической схватке за приз памяти Тойбера.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Обзор Resident Evil 4. Возвращение в испанскую обитель зла 2
    0
    5937
    Обзор Resident Evil 4. Возвращение в испанскую обитель зла

    Испанская деREвня.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2023 13
    0
    61848
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2023

     Фантастические книги апреля: от НФ-триллера Ричарда Моргана до нескольких книг на основе игр.

    Какие новые сериалы смотреть в апреле 2023? Могучие рейнджеры и мультивселенная оргазма 12
    0
    101107
    Какие новые сериалы смотреть в апреле 2023? Могучие рейнджеры и мультивселенная оргазма

    А ещё — монашка против ИИ, подростковое переосмысление Жюля Верна и документалка про Амитивилль.

    Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров». Наконец-то достойная экранизация! 4
    0
    160922
    Фильм «Dungeons & Dragons: Честь среди воров». Наконец-то достойная экранизация!

    Отличная комедийное приключенческое фэнтези, которое не пытается запускать свою вселенную, а концентрируется на небольшой и понятной истории.

    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега!
    0
    212668
    Комикс «Приключения колобков»: Ностальгия, коллега!

    Рассказываем, что за комикс и как он появился (а для тех, кто не застал — и что это вообще за Колобки такие).

    «Карнивал Роу», 2-й сезон: финал сериала про стимпанк-феечек 1
    0
    258529
    «Карнивал Роу», 2-й сезон. Финал сериала про стимпанк-феечек и что с ним не так

    Удалось ли авторам исправить проблемы первого сезона с сюжетом и персонажами и реализовать потенциал этого действительно впечатляющего мира?

    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5
    0
    552655
    Обсуждаем сериал «Последние из нас» в 73-м выпуске Фантастического подкаста

    Обсуждаем The Last of Us, её культурное наследие, и до самой грибницы разбираем первый сезон сериала.

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 4
    0
    337821
    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

    Можете представить, какая получилась каша из десятка с лишним сюжетных линий.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить