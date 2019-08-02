В США стартовал прокат спин-офф «Форсажа» с подзаголовком «Хоббс и Шоу» — и фильм с первых же рекламных кадров удивил зрителей. Один из прикреплённых трейлеров тизерил новую загадочную картину Кристофера Нолана «Принцип» (Tenet).

Ролик вышел не очень информативным — он лишь демонстрирует одного из главных героев в исполнении Джона Дэвида Вашингтона. Персонажей Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики пока не показали.

О сюжете картины почти ничего неизвестно — но судя по обширной географии съёмок (Великобритания, Индия, Италия, Эстония и несколько других) действие фильма развернётся в разных уголках планеты.

В российский прокат фильм выйдет 16 июля 2020 года.

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