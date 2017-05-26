Вокруг премьеры «Чудо-женщины» разгорелся новый скандал. На этот раз в центре внимания оказались владельцы американского кинотеатра Alamo Drafthouse. Они анонсировали специальный показ «Чудо-женщины» только для женщин. Об этом сообщает портал The Wrap.
Самая известная супегероиня в истории комиксов наконец-то получила свой собственный фильм! Что может быть лучше, чем отпраздновать это событие спецпоказом для женщин?
Извините, джентльмены, но на этот раз пришло время продемонстрировать нашу женскую силу и сказать «Мужчинам вход запрещён» на одну ночь. И когда мы говорим «Только те, кто относит себя к женскому полу», мы это и имеем ввиду. Мы позвали всех наших сотрудниц, включая уборщиц, киномехаников, поваров, чтобы на этом показе были только женщины.
Так что заарканьте свою гиковатую подругу и купите билеты на праздник, посвящённый одному из самых стойких и вдохновляющих персонажей в истории.
Из анонса на официальном сайте
Пользователи Сети раскритиковали инициативу кинотеатра, оставив на странице в Facebook много гневных комментариев. Вот лишь некоторые из них:
Я очень люблю вашу сеть кинотеатров, и смотрю у вас свои любимые фильмы, но делать раздение по любому признаку — это очень странно. «Чудо-женщину» придумали в 40-х годах, она вдохновляла и мужчин, и женщин. Я очень сомневаюсь, что сценаристы задумывали эту героиню только для женских показов.
Райан Скотт Серано
Вы когда-нибудь устраивали показы только для мужчин?
Билл Фейрбразе
Отлично, теперь не забудьте сообщить, когда будут «мужские» спецпоказы «Человека-паука», «Тора», «Звёздных войн» и так далее. Посмотрим, как вы будете выкручиваться.
Майк Каналес
Нашлись и те, кому эта идея пришлась по душе.
Мне понравилась эта идея, вот только для меня дороговато добираться в Остин.
Кэтлин Брайсон
Люблю вас за эту акцию! […]
Мелисса Мойсли
Представители кинотеатра среагировали максимально вежливо и корректно, но всё же остались при своём. Более того, они анонсировали второй спецпоказ, на который уже можно приобрести билеты.
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