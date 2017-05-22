Спасибо за Галь Гадот. Кто ещё мог бы сыграть Чудо-Женщину

Спасибо за Галь Гадот. Кто ещё мог бы сыграть Чудо-Женщину

1 июня выйдет сольный фильм про Чудо-Женщину из вселенной DC. После «Бэтмена против Супермена» этот образ прочно закрепился за израильской красоткой Галь Гадот. А после сольника актриса и её героиня станут совсем неотделимы друг от друга.

Выбор актрисы оказался крайне удачным. Молодая и обаятельная Гадот успела многим запомниться по фильмам «Форсаж 4–7», «Рыцарь дня» и «Безумное свидание». Главных ролей в её карьере нет, что не привязывает Галь к определённому образу. Она стройна, пластична, к тому же, как и большинство израильтянок, прошла военную подготовку. Идеальный кандидат. Были ли у неё вообще достойные соперницы? Давайте вспомним, кого ещё сватали на эту роль.

Кстати, 23 мая мы с «Игроманией» устраиваем стрим Injustice 2, посвящённый грядущей премьере «Чудо-Женщины». Заходите, будет интересно (а ещё мы разыграем там призы!)

Анджелина Джоли

За Джоли после «Лары Крофт» и «Мистера и миссис Смит» закрепилась слава экшен-героини. В 2005 году её звал на роль Дианы сам Джосс Уидон, который тогда должен был снимать «Чудо-Женщину», но она отказалась. Но для нынешнего фильма её вряд ли стали бы рассматривать. Боевая слава актрисы уже осталась в прошлом вместе с провальными фильмами «Солт» и «Особо опасен». К тому же Джоли больше дружит с пистолетами, чем с мечом.

Да и не факт, что актриса согласилась бы: сейчас Анджелина пытается строить карьеру режиссёра и сценариста. К слову, она претендовала на режиссёрское кресло «Чудо-Женщины», когда студия Warner Bros. начала принципиально искать женщину-постановщика.

Джейми Александер

Джейми — чуть ли не самый очевидный выбор на эту роль. Молодая, красивая, волевая девушка. Отлично смотрится в доспехах и прекрасно владеет мечом. Однако главные конкуренты успели заполучить её раньше. Актриса прославилась ролью леди Сиф в двух частях «Тора» и нескольких сериях «Агентов Щ.И.Т.а». Контракт с Marvel всё ещё действует, и во вселенную DC ей пока что путь заказан.

Кейт Бекинсейл

Кейт — звезда франшизы «Другой мир» и ремейка «Вспомнить всё», снятых её бывшим мужем Леном Уайзманом. Однако сейчас ей уже сорок три — и, хотя Кейт в хорошей физической форме, это не самый подходящий возраст для фильма о юности героини. К тому же доспехи на ней представить достаточно сложно — уж слишком она ассоциируется с обтягивающим латексом и пистолетами.

Сандра Буллок

Актриса, максимально далёкая от жанра боевика. Роль в двух «Скоростях» не в счёт — она там скорее жертва, чем героиня. Потратила практически всю карьеру на романтические комедии и лишь недавно открыла в себе драматический потенциал. В общем, как бы хорошо Сандра ни смотрелась для своего возраста, с Чудо-Женщиной ей точно не по пути.

Миша Бартон

Тёмная лошадка для российского зрителя. Скорее всего, вы можете её помнить по роли маленькой девочки в «Шестом чувстве». Снимается она много, но в основном в малобюджетных мелодрамах, триллерах и ужастиках. Конечно, для актрисы это был бы долгожданный прорыв. Однако Гадот к моменту утверждения на роль уже зарекомендовала себя как секс-символ за счёт «Форсажей». Миша хоть и хороша собой, но проигрывает израильтянке по всем статьям.

Ева Грин

Эта шикарная женщина вполне может красотой потягаться с Гадот. Уверены, что в сердцах многих мужчин она даже выиграет. В бою её тоже легко представить: свои умения актриса продемонстрировала в «300 спартанцев: Расцвет империи».

А вот вообразить Еву Грин классической положительной героиней никак не получается. В тех же «Спартанцах» она играет антагонистку, да и последние проекты Евы с Тимом Бёртоном эксплуатируют её мрачную внешность, даже когда у неё не злодейская роль. Она скорее могла бы потягаться с Кейт Бланшетт за роль богини Хель в третьем «Торе».

Джессика Бил

Бил в основном знаменита романтическими комедиями. Её карьера в боевиках была недолгой и не слишком успешной — с ходу вспоминаются разве что «Стелс» Роба Коэна и провальный «Блэйд: Троица». В том, что она смогла бы вытянуть роль, нет особых сомнений. Но сейчас карьера актрисы переживает не лучшие времена, а это не располагает к тому, чтобы сыграть главную роль в масштабной киновселенной (если ты, конечно, не Роберт Дауни-младший).

Кристен Стюарт

Сейчас Кристен Стюарт получила признание в независимом кино. Но для широкой аудитории она остаётся героиней «Сумерек» с эмоциональным диапазоном зубочистки. Кристен умеет делать суровый вид и даже держала в руках меч в «Белоснежке и охотнике». Однако шлейф вампирской саги помешал бы воспринимать её как Чудо-Женщину.

Кристина Хендрикс

Звезда сериалов «Безумцы» и «Светлячок». Рыжая, с внушительным бюстом и взглядом хитрой заговорщицы. Странная бы вышла Чудо-Женщина! Кроме того, у актрисы нет опыта боевой хореографии, да и комплекция не располагает к трюкам. Зато эффект от корсета Чудо-Женщины был бы в разы круче, чем у Пенни в «Теории большого взрыва».

Сара Мишель Геллар

Ещё одна претендентка из отменённого фильма Уидона. Останься Джосс режиссёром, мы бы поверили, что из Баффи вышла бы крайне занятная Чудо-Женщина. Но много ли сейчас слышно об этой актрисе? Среди молодёжи большинство даже не вспомнит, чем Геллар когда-то была знаменита. Сложно представить, что студийные боссы могли бы взять подзабытую актрису на роль Чудо-Женщины.

Зои Салдана

В современном Голливуде никогда не знаешь, с какой стороны ждать подвоха: белая Мотоко Кусанаги, чернокожий Стрелок… Так почему бы не появиться и смуглой Чудо-Женщине?

Салдана переняла эстафету главной экшен-героини поколения у Анджелины Джоли и давно превзошла предшественницу на этом поприще. «Аватар», «Звёздный путь», «Коломбиана», «Лузеры», «Стражи галактики»… Если бы студии взбрело в голову сменить расу главной героине, Зои вписалась бы идеально. Кстати, ради такой роли актриса вполне могла бы на время стать белой. В конце концов, синей и зелёной она уже была.

Шон Бин

Можно пойти дальше и сделать Чудо-Женщину — Чудо-мужчиной. А что, долой сексизм! Уж Шон Бин меч в руках держать точно умеет — «Игра престолов», «Чёрная смерть», «Властелин колец». Да и с фантастикой «на ты» — «Эквилибриум», «Восхождение Юпитер». А актёрского таланта хватит и на то, чтобы не отходить далеко от канона и порадовать ЛГБТ. Только взгляните на Бина в сериале «Осуждённые»!

Идрис Эльба

Два предыдущих варианта в одном. Угодим всем. К тому же Эльба обожает играть героев, совершенно не подходящих ему по цвету кожи: он уже исполнил роль скандинавского бога Хеймдалля в «Торе» и Стрелка в «Тёмной башне», а теперь старается получить роль Джеймса Бонда.

Слава богу, что Идрис до сих пор занят в Marvel. А то 1 июня могло бы выйти совсем иное кино.