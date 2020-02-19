Специалисты NASA выбрали четыре проекта для исследования Солнечной системы по программе Discovery. Каждый из них получит по 3 миллиона долларов на развитие в течение 9 месяцев, но до реализации дойдёт лишь два. Победителей NASA объявит в 2021 году.

Какие проекты дошли до финала:

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) . Её авторы предлагают изучить атмосферу и поверхность Венеры — попробовать понять, как она зародилась и развивалась, а ещё был ли на ней когда-нибудь океан. Сейчас исследовательским аппаратам работать на Венере очень сложно, мешают тяжёлые условия окружающей среды. Поэтому учёные планируют спускать инструменты к поверхности планеты в специальной защитной сфере. «Плюс» в названии проекта — это предложение разработать дополнительный орбитальный аппарат, который бы занялся картографированием.

Io Volcano Observer (IVO). Другие исследователи предлагают подлететь к одной из лун Юпитера, Ио, и посмотреть, что там происходит с вулканами. Ио — самое вулканически активное небесное тело в Солнечной системе, однако учёные до сих пор очень мало знают о том, что конкретно происходит на спутнике. К примеру, существует ли магматический океан под его поверхностью или нет. Миссия IVO позволила бы лучше понять, как образуются и развиваются скалистые небесные тела земного типа.

TRIDENT . В рамках этого проекта учёные хотят узнать, как потенциально обитаемые миры могут формироваться на значительном расстоянии от Солнца. Они предлагают подлететь самому крупному спутнику Нептуна, Тритону — это ледяная луна, на которой происходят активные геологические процессы. Исследовательский аппарат помог бы картографировать объект и выяснить, есть ли у него под поверхностью океан.

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) . Это ещё один проект для изучения Венеры, только без рискованных спусков к поверхности. Авторы предлагают послать к планете аппарат, вооружённый радаром с синтезированной апертурой — он делает снимки поверхности, не обращая внимания на метеорологические условия. С помощью этих снимков учёные планируют построить трёхмерную топографическую модель Венеры и выяснить, какие там происходят тектонические процессы и почему планета так непохожа на Землю.

Программа Discovery с 1992 года помогла реализовать больше 20 миссий, среди них разработка и доставка на Марс марсохода Pathfinder в 1996 году и запуск обсерватории Kepler для поиска экзопланет в 2009 году. Кроме того, на счету этой программы миссия InSight — это аппарат, который сейчас изучает сейсмическую активность Марса.