Только недавно в Китае заработала часть кинотеатров (около 500 по всей стране), а теперь правительство объявило, что они снова закроются на неопределенный срок.

Пока непонятно, в связи с чем было принято такое решение. Не исключено, что власти опасаются дальнейшего распространения коронавируса.

Сам указ поступил всего спустя несколько часов после того, как 200 шанхайским кинотеатрам дали «зеленый свет» на возобновление деятельности с 28 марта.

По словам Variety, этот прецедент может означать, что в будущем кинотеатры больше не будут открываться по частям в Китае, как это было неделю назад, а местные власти будут строже их контролировать.

Ранее местные жители раскритиковали кинотеатры за то, что так скоро открыли свои двери, поскольку это может негативно отразиться на усилиях страны по предотвращению эпидемии.

К тому же в открытые кинотеатры почти никто не ходил. В общей сложности за прошедшие выходные они заработали 10 тысяч долларов, это даже меньше дохода одного кинотеатра в нормальных условиях.

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