В Китае сорвалась первая попытка запустить в космос спутник с помощью частной ракеты-носителя Чжуцюэ-1 (ZQ-1). Она была запущена с китайского космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии 27 октября.

По словам разработчиков ракеты, на которые ссылается портал phys.org, взлёт, отделение второй ступени и сброс обтекателя прошли успешно. Однако после этого случилось что-то, из-за чего ракета не смогла вывести спутник на орбиту.

После неудачи в LandSpace Technology Corporation заявили, что они всё ещё считают «правильным решением» и дальше разрабатывать ракеты-носители для спутников.

Чжуцюэ-1 (ZQ-1) была первой китайской ракетой, которую построила частная компания. В августе LandSpace Technology Corporation сообщила, что закончила её разработки. На борту Чжуцюэ-1 (ZQ-1) находился спутник Центрального телевидения Китая «Вэйлай».