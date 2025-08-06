В МГУ закрыли «институт», занимавшийся машинами времени и телепортацией

Курьёзный случай: МГУ закрыл сайт «Института исследований природы времени», действовавший на его поддомене с 2016 года. Этот институт проводил семинары и лекции на территории МГУ и онлайн, а многие темы были как раз из сферы фантастики: телепортация, машины времени, информация из будущего и тому подобное.
Впрочем, не стоит относиться к этому слишком серьёзно. Официально такой «институт» не входит в структуру МГУ — это, судя по всему, группа энтузиастов, объединённая неформально. Как сообщает RTVI, участники семинаров ИИПВ продвигали сомнительные с точки зрения науки теории, вроде креационизма и эфиродинамики, рассказывали об экстрасенсорике и «торсионных полях», а один из них даже утверждал, будто люди встречались с живыми динозаврами.
Неудивительно, что в МГУ не захотели дальше поддерживать сайт такого объединения — удивительно, что это делалось раньше. Для интересующихся он ещё доступен в интернет-архиве. Впрочем, не факт, что отсутствие сайта помешает ИИПВ проводить лекции в другом месте.
«Мир фантастики» напоминает: важно не путать фантастику и реальность!