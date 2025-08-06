В МГУ закрыли «институт», занимавшийся машинами времени и телепортацией

Курьёзный случай: МГУ закрыл сайт «Института исследований природы времени», действовавший на его поддомене с 2016 года. Этот институт проводил семинары и лекции на территории МГУ и онлайн, а многие темы были как раз из сферы фантастики: телепортация, машины времени, информация из будущего и тому подобное.