7 июля на сервисе Netflix вышел мультсериал в аниме-стилистике Castlevania, который основан на третьей части классической игровой трилогии Castlevania III: Dracula’s Curse. Внимательные фанаты изучили новинку вдоль и поперёк и обнаружили в ней небольшую отсылку к «Игре престолов».
Во втором эпизоде есть сцена, в которой Тревор Бельмонт разговаривает с обитателями города. Он подходит к кузнецу, за спиной которого можно разглядеть целую коллекцию клинков. Есть среди них и «гость» из другого мира.
Речь идёт о Длинном когте (второй слева). Это меч из валирийской стали, который лорд-командующий Ночного дозора Джиор Мормонт подарил Джону Сноу. Меч можно узнать по характерному навершию и гарде.
В такой отсылке нет ничего удивительного: Ади Шанкар в интервью порталу Collider упомянул, что его новый мультсериал будет похож на «Игру престолов». В нём средневековые реалии тоже переплетаются с мифологическими и фэнтезийными мотивами.
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Первые четыре серии выйдут 7 июля. Их поставил режиссёр Ади Шанкар, а сюжет для них придумал сценарист «Трансметрополитена» Уоррен Эллис.