Первый сезон нового мультсериала Мэтта Гроунинга «Разочарование», который вышел в августе, получит вторую половину. Как пишет Variety, ещё 10 эпизодов, которые завершат сезон, Netflix выпустит в 2019 году.
Кроме этого, стриминговый сервис продлил «Разочарование» на второй сезон. Он тоже будет состоять из 20 серий, разбитых на две части, и выйдет в 2020 и 2021 году.
Мы рады продолжить это эпическое приключение с Netflix. Оставайтесь с нами ради большего саспенса, неожиданных сюжетных поворотов и любимых персонажей. Мэтт Гроунинг
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«Разочарование» — не новая «Футурама». Плохо ли это?
Если Мэтт Грейнинг хотел удивить зрителя, у него получилось. Сериалу не хватает остроты юмора и очарования персонажей, но его сюжет действительно преподносит сюрпризы. Особенно под конец сезона.
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