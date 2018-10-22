Первый сезон нового мультсериала Мэтта Гроунинга «Разочарование», который вышел в августе, получит вторую половину. Как пишет Variety, ещё 10 эпизодов, которые завершат сезон, Netflix выпустит в 2019 году.

Кроме этого, стриминговый сервис продлил «Разочарование» на второй сезон. Он тоже будет состоять из 20 серий, разбитых на две части, и выйдет в 2020 и 2021 году.