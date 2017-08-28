В сериале про Карателя может появиться ещё один герой Marvel

В сериале про Карателя может появиться ещё один герой Marvel

Портал MCU Exchange поделился любопытной заметкой о грядущем сольном сериале Marvel/Netflix про Карателя. Всё дело в том, что на недавнем фестивале Asia Pop Comic-Con один из гостей стенда Marvel автор комиксов C.Б. Себульски (C. B. Cebulski) проронил любопытную фразу:

В «Карателе» может появиться другой герой вселенной Marvel.

Звучит весьма интригующе — неужели в «Карателе» появится кто-то из Защитников? Логично предположить, что на один-два эпизода заглянет Мэтт Мёрдок, благо, они уже действовали вместе во втором сезоне «Сорвиголовы».

А вот MCU Exchange вспоминает слухи, что во «второй фазе» вселенной Marvel/Netflix якобы появятся Блейд, Призрачный гонщик и Лунный рыцарь. Хотя вполне возможно, что речь пойдёт не о герое, а о злодее, с которым Карателю придётся иметь дело.

Тизер сериала вышел 18 августа, но дата выхода шоу пока не объявлена:

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