В США показали жуткого робота-кентавра для работы при лесных пожарах и завалах





У робота гуманоидный верх и четырёхногая платформа, а управляется он полностью дистанционно с помощью джойстика. Вместо рук можно использовать сменные модули с инструментами — пилой, дрелью, отвёрткой и другими насадками.

Калифорнийский стартап Satyress показал необычного робота Threehalves — двухметрового «кентавра» для работы там, где слишком опасно для людей: на лесных пожарах, оползнях и завалах после обрушений.