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В США показали жуткого робота-кентавра для работы при лесных пожарах и завалах

Андрей Квасков
31 июля 14:09
172
1 минута на чтение
Калифорнийский стартап Satyress показал необычного робота Threehalves — двухметрового «кентавра» для работы там, где слишком опасно для людей: на лесных пожарах, оползнях и завалах после обрушений.

У робота гуманоидный верх и четырёхногая платформа, а управляется он полностью дистанционно с помощью джойстика. Вместо рук можно использовать сменные модули с инструментами — пилой, дрелью, отвёрткой и другими насадками.

Самая необычная деталь — система аварийной остановки. Если программные методы не помогут, на спине у робота расположены баллоны под давлением. Их можно повредить или даже прострелить, после чего срабатывают пневматические тормоза, и машина буквально замирает на месте.
Несмотря на рост почти два метра, Threehalves умеет складываться довольно компактно — в кузове обычного пикапа помещаются сразу две такие машины. Главное — не встретить одну из них ночью в лесу. Пока Satyress не раскрывает ни цену, ни сроки выхода, ни информацию о сертификации.

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Андрей Квасков
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