В США показали жуткого робота-кентавра для работы при лесных пожарах и завалах

Самая необычная деталь — система аварийной остановки. Если программные методы не помогут, на спине у робота расположены баллоны под давлением. Их можно повредить или даже прострелить, после чего срабатывают пневматические тормоза, и машина буквально замирает на месте.
Несмотря на рост почти два метра, Threehalves умеет складываться довольно компактно — в кузове обычного пикапа помещаются сразу две такие машины. Главное — не встретить одну из них ночью в лесу.
Пока Satyress не раскрывает ни цену, ни сроки выхода, ни информацию о сертификации.