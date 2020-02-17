В возрасте 90 лет умерла художница Барбара Ремингтон — автор обложек к «Властелину колец»

Печальные новости. На 91-м году жизни умерла художница Барбара Ремингтон. Она скончалась ещё 23 января, но о случившемся СМИ рассказали только сейчас — с ссылкой на старого друга Ремингтон Джона Бромберга. Причиной смерти стал рак молочной железы.

Больше всего художница известна как автор одной из самых популярных обложек к книгам Толкина. Речь идёт об издании в мягком переплёте, выпущенном Ballantine Books в 1965 году.

В интервью журналу Andwerve Ремингтон признавалась, что не успела прочесть книги перед тем, как браться за рисунок. Всё дело в спешке издательства, у художницы не было времени найти экземпляр, хотя она даже обращалась к друзьям.

В итоге иллюстратор допустила несколько ошибок в рисунке — например, на первоначальной обложке можно было рассмотреть льва, хотя в истории он не фигурировал. Работой Ремингтон остался недоволен и сам Толкин.

Когда Толкин посмотрел на фруктовое дерево, то спросил «Что тыквы делают на дереве?». Конечно, это были не тыквы, но он в этом не был уверен. Особенно его озадачил лев на обложке, потому что в сюжете такого зверя не было. Толкин попросил Ballantine убрать львов с обложки, так что они замазали их на рисунке в следующих книгах. Барбара Ремингтон, художница

Три обложки Ремингтон образуют единый постер: