В возрасте 90 лет умерла художница Барбара Ремингтон — автор обложек к «Властелину колец»

Новости, Яндекс
1 минута на чтение

Печальные новости. На 91-м году жизни умерла художница Барбара Ремингтон. Она скончалась ещё 23 января, но о случившемся СМИ рассказали только сейчас — с ссылкой на старого друга Ремингтон Джона Бромберга. Причиной смерти стал рак молочной железы.

Больше всего художница известна как автор одной из самых популярных обложек к книгам Толкина. Речь идёт об издании в мягком переплёте, выпущенном Ballantine Books в 1965 году.

В возрасте 90 лет умерла художница Барбара Ремингтон — автор обложек к «Властелину колец»

В интервью журналу Andwerve Ремингтон признавалась, что не успела прочесть книги перед тем, как браться за рисунок. Всё дело в спешке издательства, у художницы не было времени найти экземпляр, хотя она даже обращалась к друзьям.

В итоге иллюстратор допустила несколько ошибок в рисунке — например, на первоначальной обложке можно было рассмотреть льва, хотя в истории он не фигурировал. Работой Ремингтон остался недоволен и сам Толкин.

Когда Толкин посмотрел на фруктовое дерево, то спросил «Что тыквы делают на дереве?». Конечно, это были не тыквы, но он в этом не был уверен. Особенно его озадачил лев на обложке, потому что в сюжете такого зверя не было. Толкин попросил Ballantine убрать львов с обложки, так что они замазали их на рисунке в следующих книгах.

Барбара Ремингтон, художница

Три обложки Ремингтон образуют единый постер:

В возрасте 90 лет умерла художница Барбара Ремингтон — автор обложек к «Властелину колец» 1

Читайте также

Письмо Толкина раскрыло, почему писатель не стал создавать продолжение «Властелина колец»

Письмо Толкина раскрыло, почему писатель не стал создавать продолжение «Властелина колец»

 05.04.2019

Профессор пояснил, что книга завершает историю мира.

Семья Толкина «не одобрила» биографический фильм с Николасом Холтом

Семья Толкина «не одобрила» биографический фильм с Николасом Холтом

 23.04.2019

Родственники писателя пояснили, что не принимали участия в съёмках.

Не стало Кристофера Толкина, сына Дж. Р. Р. Толкина

Не стало Кристофера Толкина, сына Дж. Р. Р. Толкина

 16.01.2020

Писатель и лингвист, благодаря которому свет увидели «Сильмариллион» и другие книги на основе черновиков Профессора, умер в возрасте 95 лет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.