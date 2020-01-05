«Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Песню из «Ведьмака» спели на Первом канале

В начале января по сети разошёлся ролик с выступлением Омского хора, который вместе с солистом Валерием Подворным записал кавер на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix.
В описании к видео представители филармонии обращались к «Вечернему Урганту»:
Иван, давайте договоримся, мы набираем 10 тысыяч просмотров и вы скажете про нас в эфире Первого канала. Пора Омску прославиться музыкально!
Так и вышло.
За несколько дней ролик страшно завирусился — у него уже более 500 тысяч просмотров, в комментариях исполнение встретили с восторгом, несколько записей оставили даже англоязычные пользователи и пользователи из Польши.
Ну а 4 января на канале «Вечернего Урганта» появилась такая запись:
P.S. Переплюнуть Омский хор будет очень сложно. Но если вам мало, то можете ознакомиться ещё с вот такими каверами.
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