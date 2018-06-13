Рано или поздно это должно было случиться. Супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» преодолела рубеж по мировым кассовым сборам в 2 миллиарда долларов! Об этом сообщает портал Deadline.
Во всём мире лишь три фильма смогли собрать такую сумму: «Аватар» ($2,78 млрд), «Титаник» ($2,18 млрд) и «Звёздные войны: Пробуждение Силы» ($2,08 млрд). Мировые сборы «Войны бесконечности» превышают таковые всех прочих фильмов Киновселенной Marvel. За третьей частью «Мстителей» расположились первые две части (первая часть с $1,5 млрд и «Эра Альтрона» с $1,4 млрд) и «Чёрная пантера» с $1,345 млрд.
Собрать такую внушительную сумму картина смогла за 48 дней проката. Для сравнения, «Аватару» потребовалось 47 дней, а «Пробуждению Силы» — 54.
«Война бесконечности» показывает невероятную выдержку в Китае — на фильм всё ещё ходят в кинотеатры, и поэтому ранее в стране продлили прокат фильма ещё на один месяц.
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