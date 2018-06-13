Рано или поздно это должно было случиться. Супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» преодолела рубеж по мировым кассовым сборам в 2 миллиарда долларов! Об этом сообщает портал Deadline.

Во всём мире лишь три фильма смогли собрать такую сумму: «Аватар» ($2,78 млрд), «Титаник» ($2,18 млрд) и «Звёздные войны: Пробуждение Силы» ($2,08 млрд). Мировые сборы «Войны бесконечности» превышают таковые всех прочих фильмов Киновселенной Marvel. За третьей частью «Мстителей» расположились первые две части (первая часть с $1,5 млрд и «Эра Альтрона» с $1,4 млрд) и «Чёрная пантера» с $1,345 млрд.

Собрать такую внушительную сумму картина смогла за 48 дней проката. Для сравнения, «Аватару» потребовалось 47 дней, а «Пробуждению Силы» — 54.

«Война бесконечности» показывает невероятную выдержку в Китае — на фильм всё ещё ходят в кинотеатры, и поэтому ранее в стране продлили прокат фильма ещё на один месяц.

Читайте также

«Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров 4

«Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров

 28.04.2018

Этот фильм — «Империя наносит ответный удар» киновселенной Marvel. И будь он последним в её истории, это был бы отличный финал. Продолжения могут его только обесценить.

«Мстители: Война бесконечности»: что показали в сцене после титров?

«Мстители: Война бесконечности»: что показали в сцене после титров?

 03.05.2018

Её придётся ждать до конца самых долгих титров.

«Мстители: Война бесконечности» идёт на рекорд

«Мстители: Война бесконечности» идёт на рекорд

 07.05.2018

Картина собрала миллиард долларов всего за 11 дней, побив рекорд «Пробуждения Силы».

Братья Руссо объясняют «Войну бесконечности» и крушат фанатские теории 8

Братья Руссо объясняют «Войну бесконечности» и крушат фанатские теории

 16.05.2018

Кто умер, а кто выжил, за кадром фильма, почему Халк бесполезен, а Тор бил не в голову, и кого могут воскресить в продолжении.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии