Видео: новости настольных игр (1 июля)

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Наши коллеги из Hobby World опубликовали очередной выпуск передачи «Новости настольных игр». Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о недавних релизах, грядущих новинках, спецвыпуске «Мира фантастики» и фестивале «Игрокон».

Краткое содержание

Релизы

  • Особняки Безумия. Вторая редакция.
  • Локализация дополнения Beyond the Threshold.
  • Фруктогонщики
  • Warhammer 40 000. Кодекс «Астра Милитарум»
  • Берсерк. Герои: Дуэльный набор «Регуэль vs Фарро»
  • Ужас Аркхэма. Карточная игра: Путь в Каркозу. Бледная маска
  • Древний Ужас: Разрушенные города
  • Таверна «Красный дракон»: Эльф, русалки и бутылка рома
  • Манчкин Warhammer 40,000
  • Король лев
  • История игрушек 4

Анонсы

  • Deranged
  • Spyfall. Time Travel и Spyfall DC
  • Герои Терринота
  • Star Realms: Frontiers
  • Берсерк. Герои: Чёрные паруса
  • Warhammer 40 000. Кодекс Культы «Генокрадов»

Магазины

  • Новые магазине в Екатеринбурге и Омске.

«Мир фантастики»

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Игрокон

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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