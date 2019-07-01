Видео: новости настольных игр (1 июля)

Наши коллеги из Hobby World опубликовали очередной выпуск передачи «Новости настольных игр». Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о недавних релизах, грядущих новинках, спецвыпуске «Мира фантастики» и фестивале «Игрокон».
Краткое содержание
Релизы
- Особняки Безумия. Вторая редакция.
- Локализация дополнения Beyond the Threshold.
- Фруктогонщики
- Warhammer 40 000. Кодекс «Астра Милитарум»
- Берсерк. Герои: Дуэльный набор «Регуэль vs Фарро»
- Ужас Аркхэма. Карточная игра: Путь в Каркозу. Бледная маска
- Древний Ужас: Разрушенные города
- Таверна «Красный дракон»: Эльф, русалки и бутылка рома
- Манчкин Warhammer 40,000
- Король лев
- История игрушек 4
Анонсы
- Deranged
- Spyfall. Time Travel и Spyfall DC
- Герои Терринота
- Star Realms: Frontiers
- Берсерк. Герои: Чёрные паруса
- Warhammer 40 000. Кодекс Культы «Генокрадов»
Магазины
- Новые магазине в Екатеринбурге и Омске.
«Мир фантастики»
CrowdRepublic
- Кампания по изданию Starfinder «Мёртвые солнца»
Игрокон
«Акция: Выиграй поездку в Эссен!»
- Подробности о правилах проведения и призах
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