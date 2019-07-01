Видео: новости настольных игр (1 июля)

Кто такой Стивен Хокинг На протяжении полувека он бросал вызов тайнам Вселенной, хотя не мог шевелиться и даже говорить. Он стал легендой при жизни — звездой науки и примером силы человеческого разума.

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