Дорогие друзья, у нас хорошие новости!
Hobby World заказали дополнительный тираж «100 главных фантастических книг» — первого спецвыпуска «Мира фантастики». Если вы не успели приобрести или не участвовали в предзаказе на CrowdRepublic, а выпуск уже нигде не найти, то теперь у вас есть шанс получить заветный том. Дополнительный тираж появится в начале августа.
Предзаказ можно оформить на сайте Hobby Games по цене в 590 рублей.
Напоминаем, внутри вас ждёт:
- Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
- Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
- Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
- Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.
В конце книги мы поместили вот такой чеклист, чтобы отмечать прочитанное:
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