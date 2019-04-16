Видео: обзор на настолку «Рик и Морти: Огурчик Рик»

Наши коллеги из Hobby World выпустили новое видео на своём YouTubе-канале о настолках «BoardGames Video — настольные игры». Ролик посвящён обзору игры «Рик и Морти: Огурчик Рик».

Эта настолка основана на 3 серии 3 сезона — в игре для 2 человек Рику нужно попасть на крышу, чтобы спастись, как и в самом эпизоде. В ролике вам быстро объяснят правила и расскажут, как играть.

Если настолки у вас ещё нет, то вы можете её выиграть. Прямо сейчас Hobby World разыгрывает коробку у себя в группе. Розыгрыш продлится до 25 апреля.