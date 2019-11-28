В сети появился восьмиминутный ролик, в котором собраны все вырезанные сцены из восьмого сезона «Игры престолов». Создатели добавили их в качестве дополнительных материалов на сборник дисков, один из фрагментов опубликовало издание Entertainment Weekly. И теперь кто-то объединил все отрывки и выложил на YouTube. Вероятно, скоро видео могут заблокировать.

Особо важных сцен нет. В ролик вошли сцены разговора Давоса, Вариса и Тириона, диалог между Джоном и Дейенерис, фрагмент с копающими ров солдатами , ещё одно нападение в крипте и появление Алис Карстарк в роще, где солдаты охраняли Брана Старка от Короля Ночи.

Это определённо не все удалённые сцены из последнего сезона. Как минимум ещё существуют альтернативные концовки — об одной такой недавно рассказал Кристофер Хивью (Тормунд). Правда, без подробностей.

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