В Сети появился тизер аниме-сериала по видеоигре Persona 5, который получил название Persona 5 The Animation.

В тизере почти ничего не рассказывается о сюжете аниме или хоть каких-то подробностях. Вместо этого в нём представляют актёров озвучки разных персонажей. Производством аниме-сериала занимается студия A-1 Pictures, которая и раньше работала над адаптацией аниме-сериалов этой вселенной. Проект выйдет в 2018 году.

Persona — это медийная франшиза, состоящая из видеоигр, аниме, манги. В ней рассказывается про группу подростков, которые способны взаимодействовать с потусторонними существами.

Читайте также Обзор Persona 5 Игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает.

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