В конце ноября китайские власти представили новую версию политического документа Верховного народного суда, в котором официально закрепили статус «киберсудьи». Это комплексная система, включающая ИИ и синтез аудио, она основана на популярнейшей в Китае социальной медиаплатформе WeChat. В Ханьчжоу журналистам дали ознакомиться с тем, как работает программа.

Её разработали, чтобы упростить задачу обычным судьям. «Мобильный суд» охватывает вопросы, касающиеся «цифрового поля», например, авторские права или электронную торговлю.

Во время демонстрации власти показали, как работает интерфейс Интернет-суда Ханьчжоу: участники процесса подключаются к единому видеочату, а ИИ-судья с цифровым аватаром спрашивает их о деле.

— Есть у ответчика какие-либо возражения против характера судебных доказательств в формате блокчейны, представленных истцом? — Возражений нет.

«Киберсуд» создали в 2017 году. По данным Верховного народного суда, программа поучаствовала в более чем трёх миллионах дел или процедурах с момента запуска в марте.

Участники судебного процесса могут сперва подать своё гражданское дело по сети, а затем, в нужный момент, приступить к разрешению.

Оцифровка судебного процесса помогает справиться с быстрорастущим числом мобильных платежей и цифровых сделок в Китае, где зарегистрировано больше всего в мире пользователей сети — около 850 миллионов.

Разрешение дел на высокой скорости — это своего рода вид правосудия. Потому что задержка правосудия — это отказ в правосудии. Вице-президент Интернет-суда Ни Дефенг (Ni Defeng )

Он добавил, что технология блокчейна оказалась крайне полезной — она помогает упростить организацию записей судебного процесса.

Вскоре после начала работы «киберсудьи» в Ханьчжоу китайские власти запустили аналогичные сервисы в Пекине и Гуанчжоу. Всего ИИ рассмотрел почти 120 тысяч дел и вынес около 88 тысяч решений. Сейчас он запущен в 12 провинциях и регионах.

«Оцифровка» судебных дел — часть национальной программы Си Цзиньпина по достижению Китаем технологического превосходства во всём мире. Как отмечает издание The Japan Times, эта стратегия вызвала тревогу и у США, которые тоже собираются повсеместно внедрять блокчейн, но пока в этом отстают. При этом Китай может использовать её в самых разных областях: от сделок в сети до отслеживания правительством лояльности коммунистической партии.