«За вами следят» — с этих слов начинался фантастический сериал «В поле зрения», в котором искусственный интеллект был способен определять людей по системам видеонаблюдения и анализировать их поведение. Теперь фантастика приблизилась к реальности — власти Москвы подключили к видеокамерам систему распознавания лиц FindFice. Об этом сообщает издание VC со ссылкой на слова компании-разработчика NTechLab. Эту информацию подтверждает официальный сайт Мэра Москвы.

За два месяца, пока система работала в тестовом режиме, властям удалось поймать шестерых преступников, которые находились в федеральном розыске. Артём Ермолаев — глава департамента информационных технологий Москвы — рассказал, что первоначально видеокамеры присылали очень много данных, люди были просто не в состоянии их обработать:

Скоро мы обнаружили, что полицейские просто не могут обрабатывать такие объёмы данных. Нам нужен был какой-либо искусственный интеллект, который помог бы в решении этой задачи

Всего в единой сети в Москве подключено более 160 тысяч камер, они охватывают 95% жилых подъездов. Но следить за ними всеми было просто невозможно — и тогда власти обратились к компании NTechLab. Их технология FindFace основана на нейронных сетях, программа анализирует лицо человека и сравнивает со своей базой данных. Кроме этого, алгоритм определяет пол и возраст человека. Если фотография подозреваемого есть базе данных преступников, то нейросеть сопоставляет данные.

Первоначально технология FindFace появилась ещё в начале 2016 года как приложение по анализу фотографии. Программа сравнивала лицо человека и выдавала его аккаунт «Вконтакте».

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