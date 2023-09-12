Вот кто работает над сериалом «Трудно быть богом»

Трудно быть богом (2013)
Режиссёром сериала по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» выступит Дмитрий Тюрин («Эпидемия», второй сезон), сообщает издание «Кино-Театр».
Работу над сериалом запустили в 2022-м, им занимается компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров. Сценарий написал Андрей Золотарев (дилогия «Лёд», «Триггер», «13-я клиническая»). Джафаров отмечает, что сериал выйдет за рамки сюжета повести и покажет судьбы других персонажей.
Такая концепция позволит рассказать не только о приключениях Руматы Эсторского и его товарищей, но и поведает зрителю историю Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, покажет срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего леса и многое другое.
Ранее планировалось, что съёмки шоу пройдут в России, Хорватии и Черногории. А в скором времени команда планирует начать кастинг.
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