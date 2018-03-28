27 марта мы писали, что студия Fox перенесла свои фильмы по вселенной «Люди Икс». Теперь обе картины — «Люди Икс: Тёмный феникс» и «Новые мутанты» — выйдут лишь в 2019 году. Журналисты портала ComicBook выяснили, почему кинокомпания приняла такое решение.

Всё дело в дополнительных съёмках — руководство решило изменить некоторые важные «сюжетные точки» в «Тёмном фениксе». Как правило, пересъёмки — обычное дело для любого крупного блокбастера, на них закладывается несколько недель в съёмочном графике. Однако в случае с новой частью «Людей Икс» есть ещё одна проблема — занятость Софи Тёрнер в финальном сезоне «Игры престолов». Кинокомпания перекроила график, досъёмки начнутся позже, и поэтому «Тёмный феникс» в прокат выйдет тоже позже.

«Новые мутанты» тоже столкнулись с досъёмками, но только в куда большем масштабе. По словам исполнительницы главной роли Ани Тейлор-Джой, в фильм планируют ввести совершенно нового персонажа.

Я не думаю, что перенос даты премьеры — это что-то плохое, ведь намного лучше снимать фильм, будучи уверенным, что всё делаешь правильно, а не упираться в конкретные сроки. Надеюсь, все досъёмки и сюжетная линия с новым персонажем помогут донести до поклонников этот чудесный проект.

Как пишет ComicBook, создатели картины планируют добавить не одного, а нескольких новых персонажей, а также переснять часть фильма, чтобы сделать его ещё страшнее.

Напомним, что «Люди Икс: Тёмный феникс» выйдут 14 февраля 2019 года, а «Новые мутанты» увидят свет лишь 2 августа того же года.