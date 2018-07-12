Как сообщает Entertainment Weekly, издательства Titan Publishing и Alcon Media Group (которая вместе с Sony Pictures продюсировала прошлогодний фильм «Бегущий по лезвию 2049») заключили соглашение о совместной работе над проектами по знаменитой киберпанк-вселенной.

В заявлении руководители компаний объявили, что они займутся производством и публикацией как художественных, так и нехудожественных произведений. Они запустят комиксы и графические романы, которые покажут новые глубины мира «Бегущего по лезвию». Кроме того, издательство опубликует что-то вроде артбуков, посвящённые визуальной и технической сторонам производства.

Представители обеих организаций уверены, что у данной вселенной есть большой потенциал, который можно раскрыть, не жертвуя качеством, стилем и высоким стандартом любимых фанатами произведений.

Вышедший осенью прошлого года фильм «Бегущий по лезвию 2049», напомним, получил премии BAFTA за лучшую операторскую работу и спецэффекты. Мы же назвали ленту не идеальным, но шикарно снятым и неглупым произведением.