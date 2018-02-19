Нельзя просто взять и дать «Форме воды» «лучший фильм»! Фото: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Фаворит «оскаровской» гонки, мелодрама про монстра «Форма воды», получила три награды британской киноакадемии (BAFTA). Гильермо Дель Торо стал лучшим режиссёром, Александр Деспла — лучшим композитором, а Шейн Виё, Пол Денэм Остерберри и Джефф Мелвин поделили награду лучшего художника-постановщика.

Однако учитывая, что фильм номинировался аж в 12 категориях, это не так уж много. Главную награду за лучший фильм «Форме воды» не дали — её обошла социально-криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (9 номинаций, 5 премий).

Два из восьми своих номинаций получил и другой фантастический фильм: «Бегущий по лезвию 2049». Награду как лучший оператор заслуженно получил Роджер Дикинс, а вторая премия досталась мастерам по спецэффектам. «Тайна Коко» стала лучшим мультфильмом. Остальные фантастические фильмы (например, «Звёздные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище») номинировались только в технических категориях и премий не получили.

Вручение BAFTA лишний раз напомнило, что количество номинаций не гарантирует победы. И нельзя исключать, что из 13 заявок на «Оскар» у «Формы воды» не выиграет ни одна, хотя это и маловероятно.

Список победителей

Лучший фильм

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

«Дюнкерк»

«Назови меня своим именем»

«Тёмные времена»

«Форма воды»

Лучший британский фильм года

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

«Божья земля»

«Леди Макбет

«Паддингтон 2»

«Смерть Сталина»

«Темные времена»

Лучший режиссер

Гильермо дель Торо — «Форма воды»

Номинанты:

Дени Вильнёв, «Бегущий по лезвию 2049»

Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Кристофер Нолан, «Дюнкерк»

Лука Гуаданиньо, «Назови меня своим именем»

Лучшая женская роль

Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Аннетт Бенинг — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

Марго Робби — «Я, Тоня»

Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Салли Хокинс — «Форма воды»

Лучшая мужская роль

Гари Олдман — «Темные времена»

Номинанты:

Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Джейми Белл — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

Дэниэл Калуйя — «Прочь»

Тимоти Шаламэ — «Назови меня своим именем»

Лучшая женская роль второго плана

Эллисон Дженни, «Я, Тоня»

Номинанты:

Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

Лори Меткаф — «Леди Бёрд»

Кристин Скотт Томас — «Темные времена»

Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана

Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Хью Грант — «Паддингтон 2»

Виллем Дефо — «Проект «Флорида»

Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Лучший оригинальный сценарий

Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Джордан Пил «Прочь»

Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор «Форма воды»

Грета Гервиг «Леди Бёрд»

Стивен Роджерс «Я, Тоня»

Лучший адаптированный сценарий

Джеймс Айвори «Назови меня своим именем»

Номинанты:

Армандо Ианнуччи, Йен Мартин, Дэвид Шнайдер «Смерть Сталина»

Мэтт Гринхалг «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

Аарон Соркин «Большая игра»

Пол Кинг, Саймон Фарнэби «Паддингтон 2»

Лучшая операторская работа

Роджер Дикинс «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

Бен Дэвис «Три билборда на границе Эббинга Миссури»

Дэн Лаустен «Форма воды»

Хойте ван Хойтема «Дюнкерк»

Бруно Дельбоннель «Темные времена»

Лучшие спецэффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Дюнкерк»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

«Форма воды»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

Номинанты:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучшая работа композитора

Александр Деспла «Форма воды»

Номинанты:

Ханс Циммер, Бенджамин Уоллфиш «Бегущий по лезвию 2049»

Ханс Циммер «Дюнкерк»

Джонни Гринвуд «Призрачная нить»

Дарил Марианелли «Темные времена»

Лучшая работа художника-постановщика

«Форма воды»

Номинанты:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

Лучшие костюмы

«Призрачная нить»

Номинанты:

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Форма воды»

«Я,Тоня»

Лучшие грим и прически

«Темные времена»

Номинанты:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

«Я,Тоня»

Лучший звук

«Дюнкерк»

Номинанты:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко»

Номинанты:

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Жизнь Кабачка»

Лучший иностранный фильм

«Служанка»

Номинанты:

«Коммивояжёр»

«Нелюбовь»

«Она»

«Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

Лучший документальный фильм

«Я вам не негр»

Номинанты:

«Город призраков»

«Джейн»

«Икар»

«Неудобная планета»

Восходящая звезда

Дэниэл Калуйя

Номинанты:

Флоренс Пью

Тесса Томпсон

Тимоти Шаламэ

Джош О’Коннор