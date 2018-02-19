Фаворит «оскаровской» гонки, мелодрама про монстра «Форма воды», получила три награды британской киноакадемии (BAFTA). Гильермо Дель Торо стал лучшим режиссёром, Александр Деспла — лучшим композитором, а Шейн Виё, Пол Денэм Остерберри и Джефф Мелвин поделили награду лучшего художника-постановщика.
Однако учитывая, что фильм номинировался аж в 12 категориях, это не так уж много. Главную награду за лучший фильм «Форме воды» не дали — её обошла социально-криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (9 номинаций, 5 премий).
Два из восьми своих номинаций получил и другой фантастический фильм: «Бегущий по лезвию 2049». Награду как лучший оператор заслуженно получил Роджер Дикинс, а вторая премия досталась мастерам по спецэффектам. «Тайна Коко» стала лучшим мультфильмом. Остальные фантастические фильмы (например, «Звёздные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище») номинировались только в технических категориях и премий не получили.
Вручение BAFTA лишний раз напомнило, что количество номинаций не гарантирует победы. И нельзя исключать, что из 13 заявок на «Оскар» у «Формы воды» не выиграет ни одна, хотя это и маловероятно.
Список победителей
Лучший фильм
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
- «Дюнкерк»
- «Назови меня своим именем»
- «Тёмные времена»
- «Форма воды»
Лучший британский фильм года
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
- «Божья земля»
- «Леди Макбет
- «Паддингтон 2»
- «Смерть Сталина»
- «Темные времена»
Лучший режиссер
Гильермо дель Торо — «Форма воды»
Номинанты:
- Дени Вильнёв, «Бегущий по лезвию 2049»
- Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
- Лука Гуаданиньо, «Назови меня своим именем»
Лучшая женская роль
Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
- Аннетт Бенинг — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
- Марго Робби — «Я, Тоня»
- Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
- Салли Хокинс — «Форма воды»
Лучшая мужская роль
Гари Олдман — «Темные времена»
Номинанты:
- Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
- Джейми Белл — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
- Дэниэл Калуйя — «Прочь»
- Тимоти Шаламэ — «Назови меня своим именем»
Лучшая женская роль второго плана
Эллисон Дженни, «Я, Тоня»
Номинанты:
- Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
- Лори Меткаф — «Леди Бёрд»
- Кристин Скотт Томас — «Темные времена»
- Октавия Спенсер — «Форма воды»
Лучшая мужская роль второго плана
Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
- Хью Грант — «Паддингтон 2»
- Виллем Дефо — «Проект «Флорида»
- Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
Лучший оригинальный сценарий
Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
- Джордан Пил «Прочь»
- Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор «Форма воды»
- Грета Гервиг «Леди Бёрд»
- Стивен Роджерс «Я, Тоня»
Лучший адаптированный сценарий
Джеймс Айвори «Назови меня своим именем»
Номинанты:
- Армандо Ианнуччи, Йен Мартин, Дэвид Шнайдер «Смерть Сталина»
- Мэтт Гринхалг «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
- Аарон Соркин «Большая игра»
- Пол Кинг, Саймон Фарнэби «Паддингтон 2»
Лучшая операторская работа
Роджер Дикинс «Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
- Бен Дэвис «Три билборда на границе Эббинга Миссури»
- Дэн Лаустен «Форма воды»
- Хойте ван Хойтема «Дюнкерк»
- Бруно Дельбоннель «Темные времена»
Лучшие спецэффекты
«Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
- «Дюнкерк»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Планета обезьян: Война»
- «Форма воды»
Лучший монтаж
«Малыш на драйве»
Номинанты:
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучшая работа композитора
Александр Деспла «Форма воды»
Номинанты:
- Ханс Циммер, Бенджамин Уоллфиш «Бегущий по лезвию 2049»
- Ханс Циммер «Дюнкерк»
- Джонни Гринвуд «Призрачная нить»
- Дарил Марианелли «Темные времена»
Лучшая работа художника-постановщика
«Форма воды»
Номинанты:
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Красавица и чудовище»
- «Темные времена»
Лучшие костюмы
«Призрачная нить»
Номинанты:
- «Красавица и чудовище»
- «Темные времена»
- «Форма воды»
- «Я,Тоня»
Лучшие грим и прически
«Темные времена»
Номинанты:
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Виктория и Абдул»
- «Чудо»
- «Я,Тоня»
Лучший звук
«Дюнкерк»
Номинанты:
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Малыш на драйве»
- «Форма воды»
Лучший анимационный фильм
«Тайна Коко»
Номинанты:
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
- «Жизнь Кабачка»
Лучший иностранный фильм
«Служанка»
Номинанты:
- «Коммивояжёр»
- «Нелюбовь»
- «Она»
- «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
Лучший документальный фильм
«Я вам не негр»
Номинанты:
- «Город призраков»
- «Джейн»
- «Икар»
- «Неудобная планета»
Восходящая звезда
Дэниэл Калуйя
Номинанты:
- Флоренс Пью
- Тесса Томпсон
- Тимоти Шаламэ
- Джош О’Коннор
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