Фаворит «оскаровской» гонки, мелодрама про монстра «Форма воды», получила три награды британской киноакадемии (BAFTA). Гильермо Дель Торо стал лучшим режиссёром, Александр Деспла — лучшим композитором, а Шейн Виё, Пол Денэм Остерберри и Джефф Мелвин поделили награду лучшего художника-постановщика.

Однако учитывая, что фильм номинировался аж в 12 категориях, это не так уж много. Главную награду за лучший фильм «Форме воды» не дали — её обошла социально-криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (9 номинаций, 5 премий).

Два из восьми своих номинаций получил и другой фантастический фильм: «Бегущий по лезвию 2049». Награду как лучший оператор заслуженно получил Роджер Дикинс, а вторая премия досталась мастерам по спецэффектам. «Тайна Коко» стала лучшим мультфильмом. Остальные фантастические фильмы (например, «Звёздные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище») номинировались только в технических категориях и премий не получили.

Вручение BAFTA лишний раз напомнило, что количество номинаций не гарантирует победы. И нельзя исключать, что из 13 заявок на «Оскар» у «Формы воды» не выиграет ни одна, хотя это и маловероятно.

Список победителей

Лучший фильм

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

  • «Дюнкерк»
  • «Назови меня своим именем»
  • «Тёмные времена»
  • «Форма воды»

Лучший британский фильм года

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

  • «Божья земля»
  • «Леди Макбет
  • «Паддингтон 2»
  • «Смерть Сталина»
  • «Темные времена»

Лучший режиссер

Гильермо дель Торо — «Форма воды»

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Номинанты:

  • Дени Вильнёв, «Бегущий по лезвию 2049»
  • Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
  • Лука Гуаданиньо, «Назови меня своим именем»

Лучшая женская роль

Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

  • Аннетт Бенинг — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
  • Марго Робби — «Я, Тоня»
  • Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
  • Салли Хокинс — «Форма воды»

Лучшая мужская роль

Гари Олдман — «Темные времена»

Номинанты:

  • Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
  • Джейми Белл — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
  • Дэниэл Калуйя — «Прочь»
  • Тимоти Шаламэ — «Назови меня своим именем»

Лучшая женская роль второго плана

Эллисон Дженни, «Я, Тоня»

Номинанты:

  • Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
  • Лори Меткаф — «Леди Бёрд»
  • Кристин Скотт Томас — «Темные времена»
  • Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана

Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

  • Хью Грант — «Паддингтон 2»
  • Виллем Дефо — «Проект «Флорида»
  • Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Лучший оригинальный сценарий

Мартин Макдона, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

  • Джордан Пил «Прочь»
  • Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор «Форма воды»
  • Грета Гервиг «Леди Бёрд»
  • Стивен Роджерс «Я, Тоня»

Лучший адаптированный сценарий

Джеймс Айвори «Назови меня своим именем»

Номинанты:

  • Армандо Ианнуччи, Йен Мартин, Дэвид Шнайдер «Смерть Сталина»
  • Мэтт Гринхалг «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
  • Аарон Соркин «Большая игра»
  • Пол Кинг, Саймон Фарнэби «Паддингтон 2»

Лучшая операторская работа

Роджер Дикинс «Бегущий по лезвию 2049»

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Номинанты:

  • Бен Дэвис «Три билборда на границе Эббинга Миссури»
  • Дэн Лаустен «Форма воды»
  • Хойте ван Хойтема «Дюнкерк»
  • Бруно Дельбоннель «Темные времена»

Лучшие спецэффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

  • «Дюнкерк»
  • «Звездные войны: Последние джедаи»
  • «Планета обезьян: Война»
  • «Форма воды»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

Номинанты:

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»

Лучшая работа композитора

Александр Деспла «Форма воды»

Номинанты:

  • Ханс Циммер, Бенджамин Уоллфиш «Бегущий по лезвию 2049»
  • Ханс Циммер «Дюнкерк»
  • Джонни Гринвуд «Призрачная нить»
  • Дарил Марианелли «Темные времена»

Лучшая работа художника-постановщика

«Форма воды»

Номинанты:

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Красавица и чудовище»
  • «Темные времена»

Лучшие костюмы

«Призрачная нить»

Номинанты:

  • «Красавица и чудовище»
  • «Темные времена»
  • «Форма воды»
  • «Я,Тоня»

Лучшие грим и прически

«Темные времена»

Номинанты:

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Виктория и Абдул»
  • «Чудо»
  • «Я,Тоня»

Лучший звук

«Дюнкерк»

Номинанты:

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Звездные войны: Последние джедаи»
  • «Малыш на драйве»
  • «Форма воды»

Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко»

Тайна Коко

Номинанты:

  • «Ван Гог. С любовью, Винсент»
  • «Жизнь Кабачка»

Лучший иностранный фильм

«Служанка»

Номинанты:

  • «Коммивояжёр»
  • «Нелюбовь»
  • «Она»
  • «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

Лучший документальный фильм

«Я вам не негр»

Номинанты:

  • «Город призраков»
  • «Джейн»
  • «Икар»
  • «Неудобная планета»

Восходящая звезда

Дэниэл Калуйя

Номинанты:

  • Флоренс Пью
  • Тесса Томпсон
  • Тимоти Шаламэ
  • Джош О’Коннор

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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