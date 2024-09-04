Второй «Фандом Фест» в Москве посетили 15 тысяч человек





За два дня фестиваль посетило порядка 15 тысяч поклонников различных направлений поп-культуры, включая косплей, игры, кино, k-pop, комиксы, аниме и digital-art. Трансляцию самого феста посмотрели свыше 5 миллионов раз.

14 и 15 сентября в Москве отгремел второй «Фандом Фест ВКонтакте», билеты на который были раскуплены еще за неделю до начала ивента.