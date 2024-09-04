Второй «Фандом Фест» в Москве посетили 15 тысяч человек

Хедлайнерами фестиваля стали южнокорейские бойз-бэнды BLITZERS и TIOT. Последние исполнили кавер на песню «Любимка» от Niletto на русском языке.
Кроме этого, ивент посетила одна из главных китайских писательниц в жанре фэнтези Цзюлу Фэйсян. Она рассказала о двух своих новых проектах — «Путешествии с Фениксом» и «Семи жизням до счастья». Их издадут в России.
Посетители шоу также могли насладиться дефиле профессиональных косплееров, пройти мастер-классы от художников, состязаться в k-pop танцах и даже посетить предпоказ аниме «Кот-призрак Андзу».
Генеральный продюсер «Фандом Феста» Мария Анисимова заявила, что в следующем году команда VK вернется с новым фестом, который должен стать еще масштабней.