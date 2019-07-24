Второй трейлер отечественного фэнтези-стимпанка «Эбигейл» с Эдди Марсоном

Kinodanz выпустили второй трейлер отечественной фэнтезийной картины«Эбигейл» — с Эдди Марсоном в роли отца главной героини. Второй ролик демонстрирует больше стимпанк-элементов окружения: от дирижаблей до загадочных устройств.
Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки Эбигейл, которая находится в заточении в городе Фенсингтон. Когда-то власти закрыли его — якобы из-за распространения ужасной эпидемии, жертвой которой стал и отец героини. Теперь оказалось, что на самом деле Фенсингтон наполнен удивительной магией, которая живёт и в самой Эбигейл. Однако над всеми, кто владеет необычными силами, висит опасность в лице властей.
Ранее писатель Ник Перумов рассказал о прервавшемся сотрудничестве с Kinodanz — несколько лет назад компания планировала экранизировать книги про Молли Блэкуотер, однако отказалась от идеи.
В российский прокат фильм выйдет 22 августа.
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