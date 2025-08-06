Вырезанные сцены из «Мира юрского периода: Возрождение» появились в сети

Фильм « Мир юрского периода: Возрождение » вышел на видеосервисе Digital. В честь этого студия Universal опубликовала в интернете одну из сцен, вырезанных из фильма.

В этой сцене велоцирапторы преследуют группу героев, но менее чем через минуту сбегают, почуяв приближение более крупного хищника. Скорее всего сцена не понравилась фокус-группам на тестовых показах, потому что всеми любимые динозавры появляются бессмысленно, трусят и ничего не делают.