Вырезанные сцены из «Мира юрского периода: Возрождение» появились в сети

Фильм «Мир юрского периода: Возрождение» вышел на видеосервисе Digital. В честь этого студия Universal опубликовала в интернете одну из сцен, вырезанных из фильма.
В этой сцене велоцирапторы преследуют группу героев, но менее чем через минуту сбегают, почуяв приближение более крупного хищника. Скорее всего сцена не понравилась фокус-группам на тестовых показах, потому что всеми любимые динозавры появляются бессмысленно, трусят и ничего не делают.
Видеоблоггер Swrve опубликовал на своём YouTube-канале ещё несколько сцен, не вошедших в фильм, в том числе расширенный пролог. Графика в этих сценах не доделана — судя по всему, их убрали из фильма ещё до финального монтажа.
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