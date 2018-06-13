Встречайте первый тизер-трейлер «Дамбо» — полнометражной игровой версии одноимённого мультфильма Disney от знаменитого Тима Бёртона.

Дубляж:

Оригинальный мультфильм вышел в далёком 1941-м году, это был четвёртый полнометражный проект студии Disney. В нём рассказывалась история о необычном слонёнке с большими ушами, которого цирковой слонихе принёс аист. В новой версии у Дамбо будут другие хозяева — цирковой наездник Холт в исполнении Колина Фарелла возвращается с войны в родной дом, где его ждут дети и некогда популярный цирк. Привлечь внимание зрителей как раз помогает необычный слонёнок.

Вот так выглядит первый постер:

В российском прокате фильм выйдет 28 марта 2019 года.