Встречайте первый тизер-трейлер «Дамбо» — полнометражной игровой версии одноимённого мультфильма Disney от знаменитого Тима Бёртона.

Дубляж:

Оригинальный мультфильм вышел в далёком 1941-м году, это был четвёртый полнометражный проект студии Disney. В нём рассказывалась история о необычном слонёнке с большими ушами, которого цирковой слонихе принёс аист. В новой версии у Дамбо будут другие хозяева — цирковой наездник Холт в исполнении Колина Фарелла возвращается с войны в родной дом, где его ждут дети и некогда популярный цирк. Привлечь внимание зрителей как раз помогает необычный слонёнок.

Вот так выглядит первый постер:

Вышел первый тизер фильма «Дамбо» от Тима Бёртона 1

В российском прокате фильм выйдет 28 марта 2019 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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