А вот и «дождались»! В Сети появился первый трейлер ремейка «Зачарованных» от телеканала CW. Посмотрите, что у них получилось:

Трейлер показывает основную завязку шоу. После смерти матери сёстры открывают в себе мистические способности. Им рассказывают, что на самом деле они — могущественные ведьмы, которые унаследовали материнскую силу. Появляется в кадре и книга магии со знаменитым символом.

Главных героинь сыграли Сара Джеффри, Мелони Диаз и Мэделин Мэнток. Официальный анонс обещает приключения в духе оригинального сериала — молодым ведьмам придётся решать не только сверхъестественные, но и бытовые проблемы.

Шоу начнёт выходить с этой осени.

Вышел первый трейлер ремейка «Зачарованных» 2 Вышел первый трейлер ремейка «Зачарованных» 1

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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