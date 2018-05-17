А вот и «дождались»! В Сети появился первый трейлер ремейка «Зачарованных» от телеканала CW. Посмотрите, что у них получилось:

Трейлер показывает основную завязку шоу. После смерти матери сёстры открывают в себе мистические способности. Им рассказывают, что на самом деле они — могущественные ведьмы, которые унаследовали материнскую силу. Появляется в кадре и книга магии со знаменитым символом.

Главных героинь сыграли Сара Джеффри, Мелони Диаз и Мэделин Мэнток. Официальный анонс обещает приключения в духе оригинального сериала — молодым ведьмам придётся решать не только сверхъестественные, но и бытовые проблемы.

Шоу начнёт выходить с этой осени.