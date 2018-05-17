А вот и «дождались»! В Сети появился первый трейлер ремейка «Зачарованных» от телеканала CW. Посмотрите, что у них получилось:
Трейлер показывает основную завязку шоу. После смерти матери сёстры открывают в себе мистические способности. Им рассказывают, что на самом деле они — могущественные ведьмы, которые унаследовали материнскую силу. Появляется в кадре и книга магии со знаменитым символом.
Главных героинь сыграли Сара Джеффри, Мелони Диаз и Мэделин Мэнток. Официальный анонс обещает приключения в духе оригинального сериала — молодым ведьмам придётся решать не только сверхъестественные, но и бытовые проблемы.
Шоу начнёт выходить с этой осени.
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