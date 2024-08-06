Вышел тизер экранизации «Обезьяны» Стивена Кинга от режиссера «Собирателя душ»

В сети появился тизер-трейлер и кадры фильма «Обезьяна» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга.
По сюжету, два брата-близнеца находят на чердаке заводную обезьянку их отца. После череды ужасающих смертей герои избавляются от игрушки, но спустя годы проклятие вновь настигает братьев.
Режиссером и сценаристом выступил Оз Перкинс («Собиратель душ»), а главные роли сыграли Тео Джеймс («Белый лотос», «Джентльмены»), Татьяна Маслани («Темное дитя», «Женщина-Халк: Адвокат»)
и Элайджа Вуд («Властелин Колец»).
Премьера «Обезьяны» ожидается 21 февраля 2025 года.