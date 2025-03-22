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Вышла мобильная игра про гарем боевых вайфу

Дмитрий Кинский
22 марта 16:00
220
1 минута на чтение
Esprit Games объявила о выходе мобильной ролевой игры Waifu Squad, в которой вам предстоит собрать целый гарем боевых девушек!
Исследуйте фэнтезийный мир Эйлин, тренируйте более 70 героинь — и дарите им подарки, чтобы усилить связь и разделить с ними трогательные моменты.
В игре можно сочетать разные элементы — огонь, воду, ветер, свет и тьму — и сметать врагов с карты.
И главная киллер-фича — вайфу будут подмигивать, злиться, смущаться и даже флиртовать с вами в бою!
Загрузить игру можно по ссылке.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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