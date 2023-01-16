Вышли первые серии китайской телеадаптации «Задачи трёх тел»

В середине января стартовал китайская телеадаптация научно-фантастического цикла Лю Цысиня «Задача трёх тел» (Three-Body, 三体).

Сериал адаптирует события первой книги трилогии, в которой рассказывает о череде самоубийств среди учёных фундаментальной науки. Они оставляют загадочные записки «физики не существует». Китайские спецслужбы обращаются за помощью к учёному-нанотехнологу Вану Мяо, который может быть связан с происходящим. А вот другой героине книг, Е Вэньцзе, в сериале времени почти не уделяют — лишь в конце пилота поясняют, как она запустила сообщение в космос и получила сигнал от пришельцев.

Первая серия с английскими субтитрами бесплатно доступна на YouTube-канале компании Tencent:

Остальные можно найти, например, на платной стриминг-платформе Viki. Всего вышло четыре эпизода, и энтузиасты оперативно добавляют к ним англоязычные субтитры. Планируются 30 эпизодов по 45 минут.

Дата выхода сериала почти совпала с премьерой мультсериала по событиям второй книги цикла «Тёмный лес». Он начал выходить в конце 2022-го. Сериал выпустила платформа Bilibili:

А ещё позже в этом году мы, вероятно, увидим телеадаптацию «Задачи трёх тел» от Netflix. Подробнее о ней мы писали здесь. Пока что стриминг не объявлял дату выхода и не показывал трейлеры, в сети есть лишь несколько кадров и описания персонажей: