Взяли третью сверхцель в крауд-кампании!

Друзья, спасибо вам!

Краудфандинг-кампания по подписке на «Мир фантастики» на 2020 год запустилась всего четыре дня назад, но с вашей помощью мы собрали уже 1 500 000 рублей. Теперь разблокирована третья сверхцель — набор открыток с иллюстрациями Александра Ремизова. Вот их примерный дизайн:

Открытки будут размером 90×120 мм, с ламинацией и цветной печатью на лицевой стороне. Возможная альтернатива открыткам — карманный календарь, также проиллюстрированный Ремизовым (окончательное решение пока не принято).

Вероятнее всего, эти открытки, как и предыдущие разблокированные бонусы — закладку и набор наклеек — подписчики получат вместе с первым спецвыпуском (то есть в феврале или мае 2020-го, в зависимости от выбранных номеров).

Наша кампания продолжается, и впереди следующая сверхцель — плакат с календарём, который получит каждый подписчик журнала. Для этого нужно собрать 3 000 000 рублей. Помогите нам это сделать —подключайтесь к кампании и рассказывайте о ней друзьям!