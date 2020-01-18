Анимационное подразделение Warner Bros. объявило, что работает над полнометражным мультфильмом во вселенной Mortal Kombat. Ориентировочная дата выхода — первая половина 2020-го.
Картина называется Scorpion’s Revenge, она будет посвящена основным персонажам серии. Звезда «Сообщества» Джоэл Макхейл озвучивает Джонни Кейджа, Дженнифер Карпентер подарит голос Сони Блейд. В касте также заявлены:
- Джордан Родригез — Лю Кэн
- Патрик Сайц — Скорпион и Хандзо Хасаши
- Стив Блум — Саб-Зиро
- Артт Батлер — Шан Цунг
- Дэрин Де Пол — Куан Чи
- Робин Аткин Даунс — Кано
- Дэвид Б. Митчелл — Рейдэн
- Айк Амади — Джакс
- Кевин Майкл Ричардсон — Горо
- Грэй Гриффин — Китана и Сатоши Хасаши
- Фред Татаскьор — некий демон
Режиссёром выступает Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), а за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Роли продюсеров заняли Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»).
Пока что компания только поделилась логотипом мультфильма.
В качестве творческого консультанта создатели пригласили Эда Буна, создателя оригинального файтинга, геймдиректора последних игр и главу NetherRealm.
Параллельно студия работает над полнометражным фильмом, который намечен на январь 2021 года.
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