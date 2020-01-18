Анимационное подразделение Warner Bros. объявило, что работает над полнометражным мультфильмом во вселенной Mortal Kombat. Ориентировочная дата выхода — первая половина 2020-го.

Картина называется Scorpion’s Revenge, она будет посвящена основным персонажам серии. Звезда «Сообщества» Джоэл Макхейл озвучивает Джонни Кейджа, Дженнифер Карпентер подарит голос Сони Блейд. В касте также заявлены:

  • Джордан Родригез — Лю Кэн
  • Патрик Сайц — Скорпион и Хандзо Хасаши
  • Стив Блум — Саб-Зиро
  • Артт Батлер — Шан Цунг
  • Дэрин Де Пол — Куан Чи
  • Робин Аткин Даунс — Кано
  • Дэвид Б. Митчелл — Рейдэн
  • Айк Амади — Джакс
  • Кевин Майкл Ричардсон — Горо
  • Грэй Гриффин — Китана и Сатоши Хасаши
  • Фред Татаскьор — некий демон

Режиссёром выступает Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), а за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Роли продюсеров заняли Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»).

Пока что компания только поделилась логотипом мультфильма.

В качестве творческого консультанта создатели пригласили Эда Буна, создателя оригинального файтинга, геймдиректора последних игр и главу NetherRealm.

Параллельно студия работает над полнометражным фильмом, который намечен на январь 2021 года.

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