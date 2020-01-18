Анимационное подразделение Warner Bros. объявило, что работает над полнометражным мультфильмом во вселенной Mortal Kombat. Ориентировочная дата выхода — первая половина 2020-го.

Картина называется Scorpion’s Revenge, она будет посвящена основным персонажам серии. Звезда «Сообщества» Джоэл Макхейл озвучивает Джонни Кейджа, Дженнифер Карпентер подарит голос Сони Блейд. В касте также заявлены:

Джордан Родригез — Лю Кэн

Патрик Сайц — Скорпион и Хандзо Хасаши

Стив Блум — Саб-Зиро

Артт Батлер — Шан Цунг

Дэрин Де Пол — Куан Чи

Робин Аткин Даунс — Кано

Дэвид Б. Митчелл — Рейдэн

Айк Амади — Джакс

Кевин Майкл Ричардсон — Горо

Грэй Гриффин — Китана и Сатоши Хасаши

Фред Татаскьор — некий демон

Режиссёром выступает Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), а за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Роли продюсеров заняли Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»).

Пока что компания только поделилась логотипом мультфильма.

В качестве творческого консультанта создатели пригласили Эда Буна, создателя оригинального файтинга, геймдиректора последних игр и главу NetherRealm.

Параллельно студия работает над полнометражным фильмом, который намечен на январь 2021 года.