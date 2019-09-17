Deadline сообщает, что Warner Bros. приобрела права на производство анимационного фильма на основе коллекционных игрушек Funko Pop. Компании сотрудничают уже более 20 лет, создатели игрушек покупали у WB лицензии на персонажей из вселенных «Бэтмена» и «Гарри Поттера», и теперь киностудия собирается вывести эти отношения на новый уровень.

Куратором проекта стала Эллисон Эббет, исполнительный вице-президент WB Animation Group. В планах студии выпустить сиквел «Космического джема», фильм про Скуби и полнометражную версию «Том и Джерри».

Над сюжетом мультфильма о фигурках Funko поработает оскароносный режиссёр и дизайнер Тедди Ньютон (занимался дизайном персонажей в «Рататуе» и «Стальном гиганте»). Поставит картину Марк Диндал («Коты не танцуют», «Цыплёнок Цыпа», «Похождения императора»).

Как отмечает инсайдер Дэниел Рихтман, в фильме могут появиться фигурки Дарта Вейдера, Дэдпула, Хеллбоя, Харли Квинн, Чудо-женщины и пони из мультсериала My Little Pony.

Ранее игрушки уже появлялись в анимационных короткометражках — например, вот такой ролик в своё время выпускала Marvel.

Пока что у мультфильма про фигурки Funko нет даже примерной даты выхода.