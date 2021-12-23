На ежегодной итоговой видеоконференции Hobby World гендиректор издательства Михаил Акулов объяснил ситуацию с выходом книг по Dungeons & Dragons.

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В прошлом издательство работало через группу компаний Battlefront Group, куда входила компания-подрядчик Gale Force 9. Её логотип можно увидеть на изданных в России книгах D&D.

Акулов рассказал, что в результате судебного разбирательства Wizards of the Coast отозвала лицензию у Battlefront, тем самым приостановив все локализации игры, в том числе в России. И теперь контракт на выпуск нужно заключать непосредственно с самой WotC. Мы писали об этом конфликте ранее: сперва GF9 подала в суд на WotC, а потом они урегулировали конфликт и возобновили сотрудничество, но только до конца 2021-го.

Hobby World обратилась напрямую к WotC, та выдвинула дополнительные условия: значительно увеличенный тираж (без деталей в цифрах) и копринт — совместную печать с оригинальным изданием. Эти условия оказались неподъёмными (объём тиражей подразумевается такой, что в России не продашь), и лицензию на издание D&D так и не продлили. Из-за этого, например, нельзя выпустить уже готовую и свёрстанную книгу «Руководство Занатара по всему».

Как бы там ни было, Hobby World планируют и дальше искать варианты и договариваться с партнёрами, чтобы книги по D&D продолжили выходить на русском языке. Уже вышедшие книги можно приобрести в магазинах — они участвуют в праздничной акции сети Hobby Games.