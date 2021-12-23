    3
    Новости

    WotC отозвала лицензию на Dungeons & Dragons — все локализации приостановлены

    23 декабря 2021
    23.12.2021
    2772
    1 минута на чтение
    WotC отозвала лицензию на Dungeons & Dragons — все локализации приостановлены

    На ежегодной итоговой видеоконференции Hobby World гендиректор издательства Михаил Акулов объяснил ситуацию с выходом книг по Dungeons & Dragons.

    Ссылка с таймкодом, смотреть на 1:35:08

    В прошлом издательство работало через группу компаний Battlefront Group, куда входила компания-подрядчик Gale Force 9. Её логотип можно увидеть на изданных в России книгах D&D.

    Акулов рассказал, что в результате судебного разбирательства Wizards of the Coast отозвала лицензию у Battlefront, тем самым приостановив все локализации игры, в том числе в России. И теперь контракт на выпуск нужно заключать непосредственно с самой WotC. Мы писали об этом конфликте ранее: сперва GF9 подала в суд на WotC, а потом они урегулировали конфликт и возобновили сотрудничество, но только до конца 2021-го.

    Hobby World обратилась напрямую к WotC, та выдвинула дополнительные условия: значительно увеличенный тираж (без деталей в цифрах) и копринт — совместную печать с оригинальным изданием. Эти условия оказались неподъёмными (объём тиражей подразумевается такой, что в России не продашь), и лицензию на издание D&D так и не продлили. Из-за этого, например, нельзя выпустить уже готовую и свёрстанную книгу «Руководство Занатара по всему».

    Как бы там ни было, Hobby World планируют и дальше искать варианты и договариваться с партнёрами, чтобы книги по D&D продолжили выходить на русском языке. Уже вышедшие книги можно приобрести в магазинах — они участвуют в праздничной акции сети Hobby Games.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только 2
    0
    12317
    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

    Новые авторы фэнтези, с которыми мы познакомились в 2021 году 7
    0
    63351
    Новые авторы фэнтези, с которыми мы познакомились в 2021 году

    Яркие писатели, чьи книги начали издаваться на русском в нынешнем году.

    Видео: настольный дайджест конца 2021 года
    0
    164171
    Видео: настольный дайджест конца 2021 года

    Новый ролик от Hobby World.

    Главные супергеройские комиксы конца 2021 года, вышедшие на русском 10
    0
    70845
    Главные супергеройские комиксы конца 2021 года, вышедшие на русском

    Возвращение Людей Икс, кругосветное путешествие Бэтмена, советский супергерой времён Гагарина, новое начало Человека-паука и безумные приключения Мэдмена.

    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» 38-м выпуске подкаста
    0
    289785
    Обсуждаем четвёртую «Матрицу» в 38-м выпуске подкаста

    Красная или синяя?

    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только 6
    0
    120295
    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только

    Новый Бэтмен, старые Аквамен, Тор и доктор Стрэндж, а также Скала, Лето и даже Сталлоне в ролях супергероев.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода
    0
    169745
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    «Освобождённый Иерусалим» как космическая опера.

    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро 3
    0
    189489
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро

    Многолетний труд Фила Типпетта наконец предстал в виде величественного, макабрического полнометражного фильма.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить