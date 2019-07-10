«Я боюсь»: первый тизер НФ-хоррора Another Life с Кэти Сэкхофф от Netflix

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Netflix показал первый тизер грядущего научно-фантастического хоррора Another Life с Кэти Сэкхофф («Звёздный крейсер «Галактика», «Риддик») в главной роли. Больше всего ролик своей жуткой атмосферой и сценами саспенса напоминает видеоигру в духе Dead Space.

Вот как звучит завязка:

Когда на Земле появляется таинственный инопланетный артефакт, коммандер Нико Брекридж (Кэти Сэкхофф) решает организовать первую межзвёздную миссию к планете, которой принадлежит непонятное устройство. В то же время её муж (Джастин Четвин) пытается установить первый контакт с артефактом. Сериал Another Life исследует жизнь как чудо, пытается ответить на вопросы, как она существует в таком пустом космосе и насколько далеко мы готовы зайти, чтобы защитить тех, кого любим.

Все эпизоды первого сезона выйдут 25 июля.

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Возвращаются «Очень странные дела», завершаются «Кайфоломы» и стартует брутальная антисупергероика. А ещё — мультсериалы про подростков, фэнтези от «Сидаба» и два таинственных космических сериала без трейлеров.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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