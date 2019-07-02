Какие сериалы посмотреть? Июль 2019

Июль, как правило, не самый богатый на релизы месяц — каналы и стриминги словно дают зрителю время перевести дух и нагнать недосмотренное. Но в этом месяце всё не так. Сперва в эфир врывается хит Netflix про ужасы американского городка. Потом Amazon показывает, как убивать супергероев. Добавьте к этому пару анимационных проектов и пачку космических сериалов — и будет чем заняться в отпуске!

Очень странные дела, 3 сезон (Stranger Things)

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 4 июля

Когда и где? Сверхъестественный подростковый триллер про городок Хоукинс и творящиеся в нём странные дела

О чём? О новой угрозе, что нависла над родным домом уже немного подросших ребят. Об ещё одном научном эксперименте, который, вероятно, станет источником мистических неприятностей. И, разумеется, о подростковых проблемах — в том числе о любви.

Чего ждём? Журналисты, которым уже дали посмотреть третий сезон, охарактеризовали его как «работу над ошибками». По их словам, без минусов, конечно, не обошлось, но получилось здорово. Надеемся, в третьем сезоне братья Дафферы углубятся в мифологию загадочного мира Изнанки и больше расскажут о других детях со сверхспособностями.

Ну а для тех, кому мало одного сериала, в этот же день на основных и мобильных платформах выйдет ретро-игра Stranger Things 3: The Game.

Пацаны (The Boys)

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Amazon Prime Video 26 июля

Когда и где? Экранизация брутального антисупергеройского комикса Гарта Энниса

О чём? О спецподразделении ЦРУ, которое занимается вышедшими из-под контроля супергероями. Чтобы остановить зарвавшихся сверхлюдей, многие из которых в «мирной» жизни — знаменитости или политики, обычные люди берутся за оружие. А всё начинается с того, что местный аналог Флэша случайно убивает девушку главного героя, — этот момент смакуют в недавнем трейлере.

Чего ждём? Жёсткую, циничную, взрослую и полную чёрного юмора адаптацию комикса, снятую Эриком Крипке (первые пять сезонов «Сверхъестественного»), Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном («Проповедник»). Главу организации играет Карл Урбан («Дредд», «Тор: Рагнарёк»). Судя по рекламе и бюджету, Amazon возлагает на «Пацанов» большие надежды — явно не меньше, чем на недавние «Благие знамения».

Кайфоломы, 5 сезон (Killjoys)

Когда и где? С 19 июля на Syfy

Когда и где? Космический боевик

О чём? О команде лихих охотников за головами — братьях-раздолбаях Джонни и Д’Эвине и смертоносной красавице Датч. Финал четвёртого сезона стал для команды настоящим испытанием: они проиграли войну с Госпожой, и их пути разошлись. А на планете Вестерли воцарился хаос: воспоминания местных жителей подменили, и теперь они живут в реальности, выдуманной Госпожой.

Чего ждём? Завершения приключений, ведь пятый сезон — финальный. Судя по трейлеру, герои вновь воссоединятся, уже в последний раз, чтобы дать отпор врагам. Ролик не особо информативный, но в нём есть всё, за что любят «Кайфоломов»: взрывы, перестрелки, космические корабли и разгадывание галактических тайн.

Пенниуорт (Pennyworth)

Когда и где? С 28 июля на Epix

Когда и где? Криминальная драма, раскрывающая прошлое дворецкого Бэтмена

О чём? Об отставном офицере британского спецназа Альфреде Пенниуорте, который открывает собственное охранное предприятие в Лондоне 1960-х. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, будущий отец Бэтмена. Так простое на первый взгляд дело превращается в смертельно опасное поручение.

Чего ждём? Любопытного проекта, в котором знакомые образы из комиксов могут заиграть новыми красками. У исполнительного продюсера Бруно Хеллера уже есть опыт подобных сериалов — ранее он работал над «Готэмом», который показывал Брюса Уэйна совсем ещё мальчиком (Альфред, кстати, там тоже получился колоритным!). В «Пенниуорте» всего пять эпизодов, так что сериалу можно дать шанс, даже если вы не поклонники сольных проектов про третьего парня справа во втором ряду.

Трое с небес, 2 сезон (3Below)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 12 июля на Netflix

Когда и где? Приключенческий мультсериал на стыке НФ и городского фэнтези, спин-офф «Охотников на троллей»

О чём? О брате и сестре Креле и Адже, наследных правителях с далёкой планеты Акаридион-5. Им пришлось бежать на Землю после того, как тиран Морандо узурпировал власть и убил их родителей. На нашей планете герои пытаются влиться в общество и сдружиться с другими ребятами. А заодно дают отпор охотникам за головами и ищут способ вернуться домой.

Чего ждём? Больше приключений! Первый сезон 3Below шёл параллельно финальным событиям «Охотникам на троллей», и авторам приходилось сидеть на двух стульях. Теперь создатели могут не только акцентировать внимание на проблемах инопланетян и сюжетной линии с возвращением домой, но и спокойно вводить героев из основного мультсериала.

Юная Лига Справедливости, 3 сезон (Young Justice: Outsiders)

Когда и где? Вторая половина третьего сезона, с 2 июля на DC Universe.

Когда и где? Подростковая анимационная супергероика

О чём? О команде Юной Лиги Справедливости, которая тайно помогает старшим товарищам спасать мир. Правда, пришельцы и суперзлодеи не делают скидок на возраст, потому проблем у героев ничуть не меньше. Третий сезон посвящен борьбе с преступниками, которые занимаются работорговлей и продают металюдей.

Чего ждём? Захватывающих приключений и раскрытия вселенной DC. Анимационные полнометражки и мультсериалы у WB Animation обычно хороши во всём — от проработки персонажей до стиля рисунка. Тизер обещает больше экшена и, разумеется, появление старших суперов.

Пандора (Pandora)

Когда и где? С 16 июля на The CW

Когда и где? Фантастический боевик в далёком будущем

О чём? О группе студентов, обучающихся в Космической тренировочной академии Земли в 2199 году. Джакс и её друзья учатся бороться с внешними и внутренними угрозами. Но скоро девушка осознаёт, что она Избранная, которой суждено спасти или уничтожить человечество. Начинают всплывать различные тайны её происхождения, и Джакс отправляется на поиски истины.

Чего ждём? «Непонятно, неясно». Сериал стартует через пару недель, а у него до сих пор нет даже захудалого тизера — только постер. Аннотация звучит как типичный «Сидаб»: вот вам загадки, вот вам Мэри Сью, которая будет их решать. «Пандора», конечно, может удивить, но пока что складывается впечатление, будто канал просто решил создать наследника «Сотне».

Аванпост, 2 сезон (The Outpost)

Когда и где? С 11 июля на The CW

Когда и где? Приключенческое фэнтези

О чём? О девушке-изгнаннице Тэлон, последней представительнице таинственной расы Чернокровных. Она отправилась в пограничную крепость, чтобы отомстить за смерть своей семьи, и там открыла в себе сверхъестественные способности. Теперь девушка учится их контролировать.

Чего ждём? И снова «типичный Сидаб», только под другим углом. Сериал сравнивают с «Хрониками Шаннары», но получилось беднее — впрочем, судя по тизеру, ко второму сезону на спецэффекты всё же раскошелились. Похоже, сезон будет и дальше раскручивать любовную линию, а также конфликт с главным злодеем.

Другая жизнь (Another Life)

Когда и где? Все эпизоды выйдет на Netflix с 25 июля

Когда и где? Научно-фантастическая драма

О чём? Об исследовательской миссии, в которой люди контактируют с внеземным разумом. Команда астронавтов отправляется в космос с важным поручением — больше разузнать об инопланетном артефакте, который каким-то образом появился на Земле. В ходе задания герои сталкиваются с необъяснимым ужасом и вскоре понимают, что привлекли внимание пришельцев.

Чего ждём? И опять неизвестно чего — на этот раз у сериала нет даже постера. Вероятно, промо-кампания начнётся в ближайшее время. Пока что интригует актёрский состав — главную роль исполнит Кэти Сакхофф, известная по роли Старбак в «Звёздном крейсере „Галактика“» и появившаяся в последнем «Риддике». Снова кабина пилота, снова космические тайны.