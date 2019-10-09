На «Мире фантастики» — премьера отечественной короткометражки «Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот?».

2093 год. После глобальной планетарной катастрофы жизнь на Земле почти уничтожена. Двое бредут по выжженной пустыне, оставшейся от некогда цветущей планеты. На одном из них — наручники, руки другого крепко сжимают автомат. Их миссия — найти старого военного робота времен Крушения, который жизненно необходим для выживания последнего оплота человечества.

Автор сценария и режиссер – Артур Омаров

Продюсер – Елизавета Чухарова

В ролях — Олег Беляев, Георгий Какулиди, Елена Еналдиева, Елизавета Чухарова

Операторы – Александр Алексеев, Артур Гаглоев

Художник-постановщик – Сергей Клеменов

На YouTube и «ВКонтакте» мы добавили версию с цензурной звуковой дорожкой. Оригинальную можно посмотреть по ссылке (осторожно, мат!).

О создании короткометражки

«Военного робота» снимали в Северной Осетии-Алании, для республики это первый научно-фантастический фильм. Его отсняли в 2016-м на заброшенных отвалах клинкера завода «Электроцинк». Съемки заняли два дня в июле и один день в ноябре.

Перед съёмками команда несколько месяцев готовила реквизит — вроде нейронных шин, регенератора воды и головы Робота. И хотя голову собрали за пару дней, художник-постановщик потратил на проектирование и чертёж около двух месяцев.

Над музыкой работал московский композитор Михаил Савельев. Кроме того, авторы получили права на композиции итальянского музыканта Bad Sector, работающего в жанре нойз и дарк-эмбиент. Ну а в финале над фильмом поработали специалисты по компьютерной графике.

Премьера и награды

Мировая премьера «Военного робота» состоялась 1 октября 2017-го на американском фестивале постапокалиптики Wasteland Weekend. Жюри присудило фильму специальную премию за лучший постапокалиптический короткометражный фильм. В 2018-м команда показала видео на фестивале научно-фантастического кино First Contact Film Festival, где его номинировали в девяти категориях. «Военный робот» победил в трёх — «Лучший фильм», «Лучший актер» (Олег Беляев) и «Лучший сценарий» (Артур Омаров).

Полный список фестивалей, на которых фильм был показан в конкурсной программе:

Wasteland Film Festival 2017

RAW SCIENCE Film Festival 2017

International Festival Signes de Nuit 2017

Barcelona Planet Film Festival 2017

First Contact Film Festival 2018

NanoCon International Science-Fiction Film Festival 2018

CineGlobe Film Festival at CERN 2018

Festival Internazionale Segni Della Notte 2018

COMiCPALOOZA Film Festival 2018

End of Days Film Festival 2018

St. Anna Film Festival 2019

Los Angeles Cinefest 2019

Pariscience Festival International Du Film Scientifique 2019

Texas Frightmare Weekend Film Festival 2019

Aftertown 2019

Работы Артура Омарова и Елизаветы Чухаровой уже и ранее «засвечивались» на кинофестивалях. Их первый проект — одноминутное видео «Гребаные вольвоксы» — победил на фестивале Filminute в 2013 году, где награду авторам вручил режиссёр картин «Помутнение», «Перед рассветом», «Отрочество» Ричард Линклейтер. Следующий проект супругов «Привет, Принц» стал единственным за пять лет фильмом, представлявшим Северную Осетию на крупнейшем в России фестивале короткометражного кино «Короче».

Фотографии со съёмочной площадки