Заключительный ребилд Evangelion выйдет в июне 2020 года

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В сети появился официальный тизер четвёртого и заключительного ребилда «Евангелиона» — в нём авторы показали Синдзи, Рей и Аску, а также меху «Ева-01». Заодно студия объявила дату выхода в японском прокате — июнь 2020-го.

Даты выхода в других странах пока нет. Не исключено, что картину могут показать и в наших кинотеатрах — прокатчики всё чаще стали выпускать полнометражные аниме, в том числе и новинки вроде «Промара» и «Дитя погоды».

6 июня в сети появился 10-минутный отрывок из самого начала Evangelion: 3.0 + 1.0, в котором показывают атаку на Париж:

Rebuild of Evangelion — серия из четырёх полнометражных аниме-фильмов по сериалу, которые переосмысляют и дополняют сюжетную линию. Над ребилдами работает студия Khara вмести с режиссёром и сценаристом Хидэаки Анно, одним из авторов оригинала.

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Кот-редактор
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