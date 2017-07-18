15 июля на выставке D23 компания Disney сообщила о создании платформы дополненной реальности для вселенной «Звездных войн». Как сообщает The Verge, Disney совместно с Lenovo разработала шлем дополненной реальности и контроллер в форме светового меча, которые будут работать на базе смартфона. 30-секундный тизер новой разработки выглядит очень впечатляюще и призывает «пробудить своего внутреннего джедая».

Точная дата релиза неизвестна, однако компания Disney пообещала, что в ближайшие месяцы расскажет больше деталей о своем проекте, в том числе и об играх, в которые можно будет играть с помощью этого устройства.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться