Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

Почему Инок стал Иноком? Когда ждать экранизацию Фурии? Почему не стоит вести историю туда, куда хотят читатели? Об этом и многом другом с Артёмом Габреляновым беседуют Денис Варков и Дмитрий Шепелёв.

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