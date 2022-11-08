Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

Почему Инок стал Иноком? Когда ждать экранизацию Фурии? Почему не стоит вести историю туда, куда хотят читатели? Об этом и многом другом с Артёмом Габреляновым беседуют Денис Варков и Дмитрий Шепелёв.
Кстати, у нас ещё есть есть тематический тест и история издательства Bubble!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Рунический рояльНикто не смеет шутить с гномиками. Никто!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.