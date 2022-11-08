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    #Bubble #интервью #комиксы

    Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

    8 ноября 2022
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    08.11.2022
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    0 минут на чтение
    #Bubble #интервью #комиксы
    С чего начать читать комиксы Bubble? 2

    Почему Инок стал Иноком? Когда ждать экранизацию Фурии? Почему не стоит вести историю туда, куда хотят читатели? Об этом и многом другом с Артёмом Габреляновым беседуют Денис Варков и Дмитрий Шепелёв.

    Кстати, у нас ещё есть есть тематический тест и история издательства Bubble!

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