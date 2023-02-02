Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

Бренд-менеджер по фантастике Дмитрий Злотницкий, редакторы «Эксмо» и писательницы Евгения Сафонова и Мара Руднева, а также литературный обозреватель Василий Владимирский подводят итоги 2022 года для книжной индустрии и рассказывают о наиболее запомнившихся фантастических книгах.

Полный список упомянутых книг Дарио Тонани — цикл «Хроники ржавчины и песка»

Эдуард Веркин — «снаркснарк»

Тим Скоренко — «Стекло»

Уолтер Тевис — «Пересмешник»

Питер Уоттс — «Это злая разумная опухоль»

Кристофер Руоккио — цикл «Пожиратель Солнца»

Эрин Моргернштерн — «Беззвёздное море»

Ти Джей Клун — «Дом в лазурном море»

Евгения Сафонова — «Некроманс»

Виктория Шваб — «Галант»

Джезебел Морган — «Самое красное яблоко»

Пушкин — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Анна Старобинец — «Лисьи броды»

Алексей Сальников — «Оккульттрегер»

Гай Гэвриэл Кей — «Все моря мира»

С.Т. Джоши — «Я, Провиденс. Биография Лавкрафта» в 2-х томах.

Евгений Цымбал — «Рождение „Сталкера“»

Шелли Паркер-Чан — «Та, что стала солнцем»

Джоан Хэ — «Сыграй на цитре»

Софья Ролдугина — «Тимьян и клевер»

Джо Хилл — «Коробка в форме сердца»

Харлан Эллисон — «Эликсиры Эллисона. От любви до страха»

Павел Иевлев — «Календарь Морзе»

Gourav Mohanty — Sons of Darkness

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