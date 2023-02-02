Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

Бренд-менеджер по фантастике Дмитрий Злотницкий, редакторы «Эксмо» и писательницы Евгения Сафонова и Мара Руднева, а также литературный обозреватель Василий Владимирский подводят итоги 2022 года для книжной индустрии и рассказывают о наиболее запомнившихся фантастических книгах.
Полный список упомянутых книг
- Дарио Тонани — цикл «Хроники ржавчины и песка»
- Эдуард Веркин — «снаркснарк»
- Тим Скоренко — «Стекло»
- Уолтер Тевис — «Пересмешник»
- Питер Уоттс — «Это злая разумная опухоль»
- Кристофер Руоккио — цикл «Пожиратель Солнца»
- Эрин Моргернштерн — «Беззвёздное море»
- Ти Джей Клун — «Дом в лазурном море»
- Евгения Сафонова — «Некроманс»
- Виктория Шваб — «Галант»
- Джезебел Морган — «Самое красное яблоко»
- Пушкин — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
- Анна Старобинец — «Лисьи броды»
- Алексей Сальников — «Оккульттрегер»
- Гай Гэвриэл Кей — «Все моря мира»
- С.Т. Джоши — «Я, Провиденс. Биография Лавкрафта» в 2-х томах.
- Евгений Цымбал — «Рождение „Сталкера“»
- Шелли Паркер-Чан — «Та, что стала солнцем»
- Джоан Хэ — «Сыграй на цитре»
- Софья Ролдугина — «Тимьян и клевер»
- Джо Хилл — «Коробка в форме сердца»
- Харлан Эллисон — «Эликсиры Эллисона. От любви до страха»
- Павел Иевлев — «Календарь Морзе»
- Gourav Mohanty — Sons of Darkness
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Звёздный путь: Пикар — для кого это снято?
Наталия Осояну | 15.04.2020
Новый сериал во вселенной «Звёздного пути» изменил всем идеям, заложенным создателями оригинала.
Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика
Борис Невский | 05.01.2023
Кого выбрали лучшим фэнтези, кого — лучшей отечественной книгой, а какой зарубежный роман мы ждали на русском 30 лет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Trek: Последний шанс капитанаКогда гиперпрыжок не помогает, остаётся только одно...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.