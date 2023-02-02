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    #лучшие книги

    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

    2 февраля 2023
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    02.02.2023
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    1 минута на чтение
    #лучшие книги
    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

    Бренд-менеджер по фантастике Дмитрий Злотницкий, редакторы «Эксмо» и писательницы Евгения Сафонова и Мара Руднева, а также литературный обозреватель Василий Владимирский подводят итоги 2022 года для книжной индустрии и рассказывают о наиболее запомнившихся фантастических книгах.

    Полный список упомянутых книг
    • Дарио Тонани — цикл «Хроники ржавчины и песка»
    • Эдуард Веркин — «снаркснарк»
    • Тим Скоренко — «Стекло»
    • Уолтер Тевис — «Пересмешник»
    • Питер Уоттс — «Это злая разумная опухоль»
    • Кристофер Руоккио — цикл «Пожиратель Солнца»
    • Эрин Моргернштерн — «Беззвёздное море»
    • Ти Джей Клун — «Дом в лазурном море»
    • Евгения Сафонова — «Некроманс»
    • Виктория Шваб — «Галант»
    • Джезебел Морган — «Самое красное яблоко»
    • Пушкин — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
    • Анна Старобинец — «Лисьи броды»
    • Алексей Сальников — «Оккульттрегер»
    • Гай Гэвриэл Кей — «Все моря мира»
    • С.Т. Джоши — «Я, Провиденс. Биография Лавкрафта» в 2-х томах.
    • Евгений Цымбал — «Рождение „Сталкера“»
    • Шелли Паркер-Чан — «Та, что стала солнцем»
    • Джоан Хэ — «Сыграй на цитре»
    • Софья Ролдугина — «Тимьян и клевер»
    • Джо Хилл — «Коробка в форме сердца»
    • Харлан Эллисон — «Эликсиры Эллисона. От любви до страха»
    • Павел Иевлев — «Календарь Морзе»
    • Gourav Mohanty — Sons of Darkness

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     Борис Невский |  05.01.2023

    Кого выбрали лучшим фэнтези, кого — лучшей отечественной книгой, а какой зарубежный роман мы ждали на русском 30 лет.

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