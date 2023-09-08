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    Подкасты

    Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»

    8 сентября 2023
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    08.09.2023
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    Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»

    «Фантастический подкаст» #95. Baldur’s Gate III

    Заходят как-то вампир, медведь, полуэльф и тифлингша-варвар во Врата Балдура… а так Даниил Кортез, Сергей Цилюрик и Никита Волкович обсуждают главную CRPG года.

    В выпуске:

    • В чем суть цифр в RPG и нужны ли они
    • Кто лучшая девочка во Вратах Балдура
    • Что роднит Baldur’s Gate с immersive sim
    • Почему романы здесь как в Dragon Age и даже лучше

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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