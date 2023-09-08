Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Фантастический подкаст» #95. Baldur’s Gate III
Заходят как-то вампир, медведь, полуэльф и тифлингша-варвар во Врата Балдура… а так Даниил Кортез, Сергей Цилюрик и Никита Волкович обсуждают главную CRPG года.
В выпуске:
- В чем суть цифр в RPG и нужны ли они
- Кто лучшая девочка во Вратах Балдура
- Что роднит Baldur’s Gate с immersive sim
- Почему романы здесь как в Dragon Age и даже лучше
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)
Читайте также
Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»
Дмитрий Злотницкий | 18.08.2023 | 1481
Плюсы, минусы и подводные камни в виде софонов.
Вспоминаем любимые фэнтези-сериалы нашего детства в 93-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 26.08.2023 | 1971
Зена, Легенда об Искателе, Мерлин и не только!
Говорим про советскую эстетику в поп-культуре в 94-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 01.09.2023 | 1032
Что наука говорит о советской ностальгии? Почему мы так ностальгируем по советскому прошлому?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.