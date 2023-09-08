Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»

«Фантастический подкаст» #95. Baldur’s Gate III

Заходят как-то вампир, медведь, полуэльф и тифлингша-варвар во Врата Балдура… а так Даниил Кортез, Сергей Цилюрик и Никита Волкович обсуждают главную CRPG года.

В выпуске:

В чем суть цифр в RPG и нужны ли они

Кто лучшая девочка во Вратах Балдура

Что роднит Baldur’s Gate с immersive sim

Почему романы здесь как в Dragon Age и даже лучше

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)