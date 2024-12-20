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Выходим из стазиса вместе с Гордоном Фрименом в 155 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
20 декабря 15:00
138
👓 Проснитесь и пойте, мистер Слушатель, проснитесь и пойте!
Команда «Фантастического подкаста» отправляется в комплекс «Чёрная Меза», не ходит в Рейвенхольм и спасает планету от комбайнов — и всё это в честь 20-летия Half-Life 2!
На протяжении 69 минут не молчат о великой серии шутеров Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Юлий Ким и Сергей Цилюрик.
В этом выпуске:
λ Чем же была настолько великой оригинальная Half-Life и в чём её смог улучшить ремейк.
λ Страх и ненависть в Рейвенхольме.
λ Проклятье цифры «3».
λ Единственная игра, ради которой точно стоит украсть VR-гарнитуру.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#видеоигры
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:21день
Подписатся
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