Я сотрудничаю с телевидением с 2005 года. В качестве сценариста, консультанта и эксперта я принимал участие в съёмках научно-популярных и документально-исторических фильмов для Первого канала, «России», НТВ, ТВ-3, «Культуры», СТО, «Мира», «Звезды», РЕН ТВ и других. В последние два года я начал отказываться от съёмок в сюжетах канала РЕН ТВ, поскольку политика, которую проводит этот канал, по моему мнению, выглядит последовательным и упорным насаждением лженаучных теорий, утверждением современных мифов и пропагандой конспирологии. На это также обратили внимание учёные и научные журналисты, которые принимали участие в различных фильмах, выпускаемых по заказу канала.

Хуже того, высказывания научных экспертов в этих фильмах ставят рядом с высказываниями различных скандальных деятелей: экстрасенсов, уфологов, лжеакадемиков, конспирологов и т. п. — и таким образом информация, которой делятся эксперты, уравнивается в глазах зрителя с вздорными утверждениями людей, которых трудно или невозможно назвать специалистами в какой-либо области. Несколько лет назад учёные и научные журналисты договорились бойкотировать РЕН ТВ до тех пор, пока руководство канала не изменит политику, и хотя формально я не присоединился к бойкоту, фактически решил контакты с РЕН ТВ прекратить.

В то же время продюсеры РЕН ТВ, не собираясь менять политику канала, но всё ещё желая заполучить авторитетных экспертов в свои фильмы, пошли на прямой обман. Приглашая людей на съёмки, они представлялись сотрудниками телекомпаний, про которые никто не слышал, и это позволяло им избежать отказа. К сожалению, я не могу доказать факт обмана, поскольку ещё одна хитрость, с которой мне и коллегам пришлось столкнуться, — это нежелание представителей канала подписывать какие-либо договоры, обязательства и т. п. Поэтому ни один из приглашённых экспертов не может впоследствии настаивать на соблюдении условий, выдвинутых съёмочной группе. Из-за случаев обмана мне и моим коллегам приходится сегодня ограничивать свои контакты с телевидением, из-за чего в первую очередь страдает телезритель, который оказывается дезориентирован в потоках лженаучной чепухи и лжи, льющейся с экранов.

Однако телевизионные деятели не остановились на достигнутом.

В магазинах появились книги, в которых используются фрагменты интервью из тех или иных лженаучных фильмов. Издаются они под авторством Игоря Станиславовича Прокопенко, который пользуется славой опытного журналиста и телеведущего. Вероятно, И. С. Прокопенко не дорожит своей репутацией, выступая в качестве ведущего в лженаучной программе «Территория заблуждений» и подписываясь под текстами, пересказывающими материал этой программы и других фильмов «РЕН ТВ», но в конце концов это его личное дело.

Однако ему стоило бы учесть, что он, выпуская книги под своей фамилией, выходит за формат телеинтервью, и в таком случае обязан согласовать участие экспертов в новом проекте. Общепринятая практика интервьюирования предполагает, что участник интервью обязательно должен ознакомиться с текстом, который пойдёт в печать. Это условие было нарушено грубым образом, поскольку о самом факте «интервью» (то есть цитирования интервью, которое было дано исключительно для использования в телевизионном формате) я узнал случайно, когда приобрёл книги И. С Прокопенко в книжном магазине.

Хуже того, поиск по Сети выявил ещё одну деталь: фрагменты из интервью, которые я давал РЕН ТВ и, как выяснилось, программе И. С.Прокопенко, обнаружились в фильмах, подготовленных для других каналов и программ. Разумеется, я не могу выступать против цитирования как такового, но я могу и буду выступать против слишком вольного использования моих цитат в контексте и в форматах, которые наносят ущерб моей репутации как человека, занимающегося популяризацией науки и космонавтики.

Мне удалось обнаружить четыре книги И. С. Прокопенко, в которых он цитирует мои интервью каналу РЕН ТВ:

1. Прокопенко И. С. Великие тайны Вселенной. От древних цивилизаций до наших дней. — М.: Эксмо, 2016.

2. Прокопенко И. С. Солнце, Луна, Марс. — М.: Эксмо, 2016.

3. Прокопенко И. С. Тайны космоса. — М.: Эксмо, 2015.

4. Прокопенко И. С. Тайны древних цивилизаций — М.: Эксмо, 2015.

Приведу фрагмент книги «Тайны древних цивилизаций», поскольку именно она стала предметом судебного разбирательства (раздел «Глава 9. Дары неведомых: Жизнь в космосе», стр. 209-210):

Противники теории заговора утверждают, что американская миссия «Аполлон» была наиболее открытой и общедоступной программой НАСА. Кроме того, чтобы поддерживать с астронавтами постоянную связь, необходимо было задействовать антенны почти на всем земном шаре. Из-за вращения Земли Центр управления полетами в Хьюстоне просто потерял бы сигнал. Телеметрию с борта «Аполлонов» принимали и в Америке, и в Австралии, и в Африке. Антон Первушин, историк науки: «Кроме того, под Симферополем в Советском Союзе существовал Центр космической связи, военный и засекреченный, который как раз принимал и телеметрию, и различные переговоры астронавтов. И даже вот эту картинку телевизионную, которая шла с борта «Аполлона», записывал, для того чтобы ее могли проанализировать уже советские специалисты. Ну, с одной стороны, чтобы узнать, какую информацию американцы получали, с другой стороны, чтобы, может быть, какие-то технические секреты подсмотреть. То есть увидеть, как они работают, и взять на вооружение для уже советской лунной программы». И все же это был не совсем прямой эфир. Техническая возможность транслировать с «Аполлона» заранее смонтированный в Голливуде фильм и звук у астронавтов имелась. Судя по рассекреченным недавно снимкам, НЛО сопровождали все корабли программы «Аполлон». К концу 1972 года на Луне побывали 12 астронавтов. Они провели там более 80 часов, проехали по поверхности около 100 километров и доставили на землю 400 килограммов лунных образцов. Планировались полеты «Аполлонов» под номерами 18, 19 и 20. И вдруг НАСА объявило о прекращении лунной программы. Официальная причина — недостаток финансирования. Антон Первушин: «Во-первых, шла война во Вьетнаме, и она как раз подходила к той самой фазе, когда, в общем-то, было понятно, что американцы должны будут с позором вывести из Вьетнама войска. Во-вторых, у них случился знаменитый нефтяной экономический кризис, когда доллар был обесценен, практически в 2,5 раза девальвирован, когда он перестал быть связан с золотом — впервые вообще в истории США». Каждая новая экспедиция «Аполлона» обходилась в 2,5 млрд долларов — это не рекордная стоимость по сегодняшним меркам. Но если пересчитать по курсу того времени и учесть инфляцию — это на нынешние деньги 10 млрд. Алексей Пензенский, историк: «Что касается высокой стоимости проекта, то нам про это тоже не надо рассказывать. Потому что, во-первых, проект сверхокупился, и очень быстро. Что нам дали полеты на Луну? Полеты на Луну нам дали цифровую технику, мобильную связь… Все, что мы сейчас делаем, фактически проедание тогдашних технологий». И все-таки факт остается фактом. Уже 30 лет никто не летает на Луну. Почему? Дороговизна проекта? Бесперспективность лунных исследований? Вряд ли.

В данном случае цитируются фильмы «Апокалипсис: Луна» (20:53 — 21:26, 24:28 — 24:44) и «День шокирующих гипотез с Игорем Прокопенко: Как американцы Луну украли» (13:08 — 13:33, 30:36 — 30:55). Хочу обратить внимание на следующее: в первом фильме утверждается, что американские астронавты летали на Луну, но встретили там инопланетян, поэтому часть результатов их полетов была засекречена, а во втором фильме утверждается, что американцы на Луну вообще не летали. Таким образом, меня цитируют в контексте сразу двух взаимоисключающих теорий «лунного заговора».

Я крайне возмущен использованием моих слов в фильмах, призванных утвердить теории «лунного заговора». При подготовке к интервью меня заверили, что оно будет использовано в научно-популярном фильме, в котором рассказывается о современных научных исследованиях в области изучения космоса. Я всегда охотно соглашаюсь на участие в подобных проектах. Меня ввели в заблуждение, ведь если бы съёмочная группа честно сообщила, что фильмы будут посвящены пропаганде теории «лунного заговора» и различным спекуляциям вокруг аномальных явлений, то я отказался бы. Создатели фильма пошли на преднамеренный обман с целью получить интервью, которое они представили в свете, выгодном для утверждения лженаучных теорий.

Я всегда был активным противником теории «лунного заговора» и в пользу своей точки зрения привожу обстоятельства, отвечающие на вопросы сторонников этой теории. В данных фрагментах я высказал два аргумента, опровергающие теорию «лунного заговора»: факт перехвата трансляций с борта американских космических кораблей советскими военными радиотехническими службами и факт сворачивания американской лунной программы из-за масштабного политико-экономического кризиса в США. Оба аргумента девальвированы заведомо ложными утверждениями. Первый — таким: «И все же это был не совсем прямой эфир. Техническая возможность транслировать с «Аполлона» заранее смонтированный в Голливуде фильм и звук у астронавтов имелась». Второй — таким: «И все-таки факт остается фактом. Уже 30 лет никто не летает на Луну. Почему? Дороговизна проекта? Бесперспективность лунных исследований? Вряд ли». Моя собственная аргументация по вопросу теории «лунного заговора» изложена, например, здесь.

Таким образом, мне и моей репутации нанесен ущерб — причём не только участием в телевизионном интервью, но и его недобросовестным цитированием в четырёх книгах авторства И. С. Прокопенко. В связи с этим я подал иск в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга. В настоящее время судебный процесс продолжается, ближайшее заседание состоится 11 апреля. Помощь в ведении судебного процесса мне оказывают Александр Борисович Соколов, член Клуба научных журналистов и организатор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, и опытный юрист Станислав Александрович Корнилов. Сам иск стал возможен благодаря содействию Петра Талантова, основателя просветительского фонда «Эволюция».

Я надеюсь победить в этом процессе, поскольку успех в нем создаст важный прецедент, к которому будут апеллировать другие эксперты, дававшие интервью телеканалу РЕН ТВ и возмущенные его политикой. Кроме того, пора заставить руководителей и сотрудников телевизионных каналов заключать договоры с экспертами, учитывающие их интересы при подготовке документальных фильмов. Нужно поставить юридический барьер на пути распространения лженаучных и конспирологических теорий.